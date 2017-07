Lana del Rey renuncia a la bandera estadounidense por Trump

Lana del Rey ha montado su exitosa carrera en el pop en un armazón visual de nostalgia y patriotismo: ha favorecido una imagen «pin up» de los cincuenta, ha emulado a Marilyn Monroe cantando a JFK y se ha envuelto cada vez que ha podido en la bandera estadounidense. Pero el clima político que vive EE.UU. también ha afectado a la más americana de las estrellas pop, la chica que podría haber sido el anuncio de la «América grande» a la que apela Donald Trump, devota del Mustang, la Coca-Cola, el glamur perdido de Hollywood, el motel de carretera, los vaqueros y la Budweiser.

Del Rey acaba de anunciar que ya no utilizará un montaje habitual en sus anteriores giras, una bandera estadounidense gigante como fondo para uno de sus grandes éxitos, «Born to Die». Lo hace en una entrevista con «Pitchfork» con motivo de la llegada de su último álbum, «Lust for Life», que sale este viernes a la venta en EE.UU. «He cambiado los aspectos visuales de mis vídeos para el tour. No voy a tener la bandera de EE.UU. ondeando cuando canto ’Born to Die’», dice. «Es un periodo de transición, soy muy consciente de ello. No sería apropiado estar en Francia con la bandera estadounidense. Me sentiría extraña con ello, algo que no ocurría en 2013».

La razón es el presidente de EE.UU., que le hace sentir «incómoda» sobre su país. Asegura también que se siente «menos segura que cuando Obama era presidente» y acusa a Trump de provocar violencia contra las mujeres: «Cuando tienes a un líder en la punta de la pirámide que dice cosas altisonantes sobre ello, hace que asomen defectos de carácter en gente que es propensa a ser violenta contra las mujeres».

La política también ha afectado a su música. Del Rey continúa en «Lust for Life» con sus temas habituales: un universo claustrofógico de amores y desamores, obsesiones, melancolía y soledad, con melodías pop desnudas de la habitual metralla electrónica del género. Pero también hay cierto contenido político: hay algo de ello en ‘God Bless America - And all the Beautiful Women in It’ y sobre todo en «When the World Was at War We Kept Dancing». En esta última canción se pregunta »¿Es el final de una era?, ¿es el final de América?», inspirada en la llegada de Trump al poder, la amenaza de Corea del Norte y otras causas de preocupación. «Cada día durante las elecciones, te levantabas y había alguno nuevo y horrible», explica en la entrevista, donde asegura que en la composición se preguntó si esto era una nueva «caída de Roma». Con todo, sus seguidores «millenials» no deben temer: Del Rey está muy lejos de pasarse a la canción protesta.