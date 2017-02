Lady Gaga vuelve a sus orígenes en el intermedio de la Super Bowl

Vuelta a los orígenes. Esta parece la premisa con la que Lady Gaga ha preparado el «Halftime show» del mayor evento deportivo del año en Estados Unidos. Con el marcador a favor de los Falcons, el estadio de Houston con más de 72.000 personas en su interior ha recibido a Gaga, la encargada de amenizar el descanso de la LI edición de la Super Bowl.

En apenas trece minutos, la artista neoyorquina ha hecho gala de un show perfectamente coreografiado y medido, sin apenas comentarios políticos, salvo en su introducción con «This land is your land», en clara alusión a la situación en la que el país se encuentra tras el veto del presidente Trump.

Tras entonar un «God bless America», y asegurar que Estados Unidos es un país de «libertad y justicia para todos», desde lo alto del estadio Lady Gaga, enfundada en un traje brillante, ha dado comienzo al show lanzándose al vacío para dar paso a un espectáculo en el que la diva ha hecho un repaso a los grandes hits de su carrera.

