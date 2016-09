Lady Gaga estrena su nueva canción, «Pefect Illusion»

Lady Gaga ha vuelto al pop de pista de baile. Tras sus escarceos por los sonidos jazzísticos con el disco «Cheek to Cheek» (2014), junto al veterano «crooner» Tony Bennett, la cantante neoyorquina ha lanzado una nueva canción, «Perfect Illusion», que sirve de carta de presentación de un próximo álbum todavía sin título ni fecha de salida, aunque sí se sabe que incluye un dúo con Florence Welch de Florence and the Machine.

A través de su cuenta en Twitter, Lady Gaga ha mostrado su gratitud hacia los tres productores del tema que han trabajado con ella, que son Mark Ronson (también responsable del «Back to Black» de Amy Winehouse y uno de los artistas presentes este fin de semana en el Dcode Festival), Kevin Parker (líder de Tame Impala) y Bloodpop (Madonna contó con él para algunos cortes de «Rebel Heart»).

Quizás tantas manos trabajando a la vez hace que se pierda un poco la personalidad de «Perfect Illusion», de tres minutos de duración y ritmo trepidante, que llega también después de un periodo de reflexión de Stefani Joanne Angelina Germanotta, en el se ha mantenido en un discreto segundo plano frente a la hiperexposición a la que nos tenía acostumbrados.

Todavía es pronto para saber si logrará recuperar el trono, al menos una posición privilegiada entre las divas del pop. De hecho «Perfect Illusion» ha sido acogido con dispares opiniones en las redes sociales.