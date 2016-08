«Kings of Leon» publica nuevo disco el 14 de octubre: «Walls»

La banda de rock «Kings of Leon» anuncia el lanzamiento de su esperado séptimo álbum de estudio, «Walls», que saldrá a la venta el 14 de octubre a través de RCA Records. El grupo decidió volver a grabar en Los Angeles y trabajar con el famoso productor Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine).

Durante los últimos días, la banda ha ido publicando en sus redes sociales, y a modo de adelanto del nuevo álbum, una serie de teasers crípticos que mantienen a los fans en vilo. En uno de ellos, Caleb Followill comparte un misterioso adelanto, con una voz en off que repite «...the walls come down» («caen los muros»).

Los integrantes de la banda estadounidense hablan de sus historias personales en las canciones incluidas en este nuevo trabajo que, según Q Magazine, «te pondrá la piel de gallina».

Las canciones de este disco, que llega tres años después de su anterior obra, son «Waste A Moment», «Reverend», «Around The World», «Find Me», «Over», «Muchacho», «Conversation Piece», «Eyes On You», «Wild» y «Walls».

Desde que debutaran en 2003, Kings of Leon -Caleb (guitarra/voz), Nathan (batería), Jared (bajo) y Matthew Followill (guitarra)- han publicado ya seis álbumes: «Youth & Young Manhood» (2003), «Aha Shake Heartbreak» (2004), «Because of the Times» (2007), «Only by the Night» (2008), «Come Around Sundown» (2010) y «Mechanical Bull» (2013). En total, han vendido más de 18 millones de álbumes y más de 24 millones de singles en todo el mundo.