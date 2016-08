Kiko Veneno: «De todas las cosas que soñé que podría hacer, no he podido hacer casi ninguna»

El verano es más verano cuando se disfruta de la compañía de las canciones de Kiko Veneno. Y si suenan en vivo y en directo, mucho más. Lo que significa que para él, las vacaciones todavía no han llegado. «Este verano ha habido mucho calor y mucho trabajo. He veraneado poco pero lo prefiero así, está todo lleno de gente y en medio de esta bulla prefiero trabajar a veranear, ya vendrá septiembre», dice el autor de «Volando voy», que durante estos meses ha contemplado con «pena» la evolución del clima político que aún tiene en vilo a todo el país. «El sistema político-mediático se niega a ser sacudido y renovado, parece que no importa que el país entero sea una chapuza y un latrocinio permanente...».

Durante estos tres meses, además de engancharse al «Black Star» de Bowie y a lo último de Kendrick Lamar vía streaming («prefiero tener los discos físicos por fetichismo, pero también me avío con iTunes»), también ha disfrutado del éxito de «Doble Vivo», sorprendentemente el primer disco en directo de una carrera que, a pesar de ser larguísima, no le ha permitido cumplir todos sus objetivos. «De todas las cosas que soñé que podría hacer cuando empecé en esto no he podido hacer casi ninguna. La vida cultural en España es bien estrecha y no da para mucho», se lamenta el artista de Figueras, no sin reconocer que, por otro lado, «lo que nunca pensé y sí se ha producido es haber hecho canciones populares, y tener el cariño y respeto de la gente».

Esta semana, el cartel de Veranos de la Villa ha unido su nombre al de una vieja amiga, Martirio, con la que cierra el festival madrileño (ella actúa mañana). «En mi concierto no habrá amiguetes en el escenario», aclara Kiko. «Empezaremos con la Banda del Retumbe haciendo unos clásicos, luego me quedo solo haciendo un par de temas y después el Cuarteto Bético de Cuerda se unirá conmigo a la banda para hacer las ocho canciones finales».

Tras este concierto (gratuito, a partir de las 21 horas en el Auditorio al aire libre Pilar García Peña de Hortaleza) vendrán las ansiadas vacaciones y después vuelta al trabajo, pero esta vez en el estudio. «Estoy preparando mi próximo disco, que se llamará “Sombrero roto”. Tengo ya maquetadas una docena de canciones con un sonido muy especial, estoy buscando cosas buenas, la búsqueda sigue después del verano, pero algunos conceptos de producción están aún lejanos».