Kanye West demanda a su aseguradora por no cubrir los gastos de cancelaciÃ³n de su gira

Kanye West ha presentado una demanda de 10 millones de dólares en un juzgado de Los Ángeles contra Lloyd. El motivo es que, al parecer, la aseguradora británica se niega de forma intencionada a cubrir los daños causados por la cancelación de la gira del rapero en 2016.

De acuerdo con dicha denuncia, la estrella del rap puso una reclamación a la aseguradora británica poco después de la cancelación de la segunda parte de su gira «San Pablo Tour» en noviembre por su ingreso en un hospital psiquiátrico en Los Ángeles.

Los abogados del artista afirman en el escrito que el gigante de los seguros no ha compensado a Kanye West y a su compañía Very Good Touring de forma intencionada: «No han dado ninguna explicación coherente de por qué no han pagado, ni ninguna indicación de si lo van a hacer alguna vez».

Además, argumentan que la ausencia de cobertura de Lloyd implica que «podrían no cubrir las reclamaciones por un argumento que no se sostiene: que el consumo de marihuana de West causó dischos problemas médicos».

De acuerdo con este documento, Kanye West tenía programados 38 conciertos entre el 12 de agosto y 2 de noviembre pasado y tenía un seguro de cancelaciones con la citada empresa.

La estrella del rap fue hospitalizado en Los Ángeles a finales de noviembre por lo que algunos medios estadounidenses han descrito como «brote psicótico», poco después de que su esposa, Kim Kardashian, hubiera sido víctima de un robo en un hotel en París.

A mediados de diciembre, pocos días después de salir del hospital, apareció por sorpresa al lado de Donald Trump en el vestíbulo de la torre del multimillonario en Nueva York. El músico explicó más tarde, en Twitter, durante el encuentro con el presidente de Estados Unidos hablaron de «cuestiones multiculturales» como «el acoso, el apoyo a los maestros y la violencia en Chicago».