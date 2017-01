Justin Bieber dice que la mÃºsica de The Weeknd es Â«una mierdaÂ»

Desconocemos los motivos de la animadversión de Justin Bieber hacia The Weeknd, aunque puede que tengan algo que ver las recientes fotos en las que se veía a su expareja Selena Gomez acaramelada con Abel Tesfaye (verdadero nombre del artista detrás de «Starboy» y otros éxitos).

Fue el portal «TMZ» el que preguntó a Bieber su opinión sobre la música de The Weeknd, obteniendo como respuesta: «Demonios, no puedo escuchar una canción de The Weeknd. Es una mierda».

Por ahora Selena y The Weeknd no han anunciado ningún tipo de noviazgo, por lo que solo son rumores. Pero parece que Justin Bieber ya tiene clara su postura al respecto.