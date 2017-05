Juanes: «Toda la música que hago tiene algo que ver con Colombia»

Todos hemos cantado alguna vez «La camisa negra» o «Volverte a ver», melodías que el músico Juan Esteban Aristizábal (Carolina del Príncipe, Colombia, 1972), más conocido como Juanes, puso en nuestra cabeza. El artista ahora publica su nuevo disco, «Mis planes son amarte», un trabajo donde explora a través de imagen y música el viaje de un arqueólogo, de un astronauta, que, como él, investiga a través del instinto los temas que le fascinan.

En este nuevo álbum, trabaja con un concepto visual.

Es como una gran historia que tienen las doce canciones. Están conectadas con puentes narrativos. Hay un hilo conductor: la historia de un arqueólogo colombiano, que en sus sueños frecuentes es un astronauta que aterriza en Medellín y busca a una diosa indígena. Entonces se despierta en su laboratorio y tiene las mismas imágenes de esta chica, y va en su busca usando la intuición. Las canciones son como las que siempre he hecho, y tienen que ver con experiencias personales y con historias que me cuentan.

¿Por qué eligió el personaje del arqueólogo?

En el proceso de conceptualizar la historia, eran temas que tenían que ver conmigo. Primero pensamos en el astronauta y luego empezamos a tener ideas sobre el arqueólogo, y la historia se fue armando. La música fue lo primero. Y después se acomodó la música a las canciones. Las canciones son como la banda sonora del personaje de esta historia.

¿Y Medellín como escenario?

Medellín es mi ciudad, yo soy de allí, y digamos que éticamente es un lugar muy importante para mí. En mi carrera como solista, nunca había hecho un vídeo allá.

¿Cree que Colombia es un país que conocemos bien?

No. Colombia es un país maravilloso donde hemos tenido años muy duros. Creo que la única forma de conocerlo es ir allá. A mí me encanta hablar de Colombia. Me parece importante. Porque sé que toda la gente que va se enamora del país. La comida es muy chévere, la música, la gente…

Siempre ha adoptado compromiso.

Sí, es natural. Hay ciertas cosas que me importan y manifiesto. Estoy muy conectado con una fundación que se llama Mi Sangre.

¿Vislumbra con esperanza su futuro?

Yo soy optimista. Me niego rotundamente a ser negativo frente al futuro del país. Sé que está viviendo un momento de transición muy duro, de mucha polarización. Pero creo que tenemos que remar para el mismo lado porque es la única forma de cambiar.

¿Cómo se le ocurrió ese argumento de este disco?

Tiene que ver mucho con temas que me encantan: con la parte indígena y terrenal, y con la extraterreste, del universo y los planetas. Estos dos temas, aparentemente tan distantes, realmente son uno solo.

¿De dónde salió la idea de hacer algo así?

Está muy inspirado en Pink Floyd en los 70, en David Bowie o Stanley Kubrick. Una vez terminamos la música del álbum, estábamos muy entusiasmados con la música, que nos inspiró hacer algo diferente.

¿Qué componente de sus orígenes, de Colombia, ha introducido en el disco?

Todo. Toda la música que hago tiene algo que ver con Colombia. Es una reinterpretación de todo lo que uno aprende, no solo de música popular como la cumbia o el vallenato, sino también, desde mi perspectiva, del rock, el folk o el reggea. Todo converge muy naturalmente.

¿Le gustaría repetir una experiencia como la de este trabajo?

Me encantaría. No con la misma temática, porque me gustaría irme a otro lugar distinto. Pero lo visual, la película… La sensación de escuchar las canciones con otra película que está ahí, pasando, con otra capa de información, es muy chévere.

¿Qué tal la experiencia como actor?

Me pareció súper divertido también. Pero al principio tenía nervios porque nunca lo había hecho. Uno está acostumbrado a hacer las canciones con la guitarra, en su zona de comfort.

Y salir de ella, ¿le ayuda a crear?

Ayuda mucho a la hora de crear y ayuda mucho a la hora de crecer, como ser humano, en la vida.

¿Cómo va a trasladar ese concepto visual del disco a los conciertos?

Pienso que lo más importante en el show en vivo es que suene muy bien la música. Pero obviamente, queremos llevar la coherencia de lo visual y tratar de tener una pantalla bien chévere, en la que se pueda conectar con lo visual.

¿Cómo le gustaría que se reciba el disco?

La música es como el aire, que cada uno tome lo que quiera. No puedo ponerle un mensaje a las canciones. Pero el álbum tiene muy buena onda.