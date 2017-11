Juanes: «Querer separarse de España es una locura» Ha batido el récord de Grammy Latinos tras obtener dos por «Mis planes son amarte»

Hace justo una semana Juanes vio cómo su nueva criatura, «Mis planes son amarte», lograba dos de los premios más importantes (si no los más) en la gala de los Grammy Latinos: mejor álbum y mejor ingeniería de grabación. Con estos galardones, el colombiano no sólo ha visto reconocido su último trabajo, sino que además se ha convertido en el artista que más Grammy Latinos acumula, con veinticinco gramófonos de oro (por delante de Calle 13, con veintitrés).

Ayer, la Embajada de Colombia en Madrid fue la sede de una pequeña celebración de este éxito, además de lugar de presentación de su próximo concierto en la capital, en el Wizink Center el próximo 17 de diciembre, donde hará un «recorrido» por todos sus álbumes y contará con invitados como Pablo López, Manuel Carrasco y Bebe. Además de música, el autor de «La Camisa Negra» también habló de política y se mostró «optimista» respecto al futuro de Colombia tras el acuerdo de paz con las FARC. No lo tiene tan claro cuando se le pregunta por el porvenir de su país vecino.

Felicidades por sus nuevos Grammy. Nunca sientan mal aunque ya tenga más de dos docenas, ¿no?

¡Jaja! Por favor, ¡claro! Agradezco la felicitación de verdad, estos premios han sido muy importantes para mi carrera, así que me siento muy feliz.

La alegría será doble, al batir el récord de Grammy acumulados.

¡Sí! Eso me han dicho. Yo no me había dado cuenta. ya son veinticinco, ¡guau! Es increíble. Para mí esto es demasiado, ni en mis sueños más ambiciosos podría haberme imaginado llegar tan lejos. Nunca pensé que algo tan bonito me podría pasar, así que estoy agradecidísimo, contento y con mucha motivación para seguir haciendo las cosas lo mejor posible.

Hay un tercer Grammy que también es casi suyo, el de mejor canción alternativa por su dueto con Mon Laferte en «Amárrame».

Sí, otra gran alegría. A ella la conocí en México hace un año y medio más o menos, e hicimos «click» inmediatamente. La quiero mucho y me inspira muchísimo. También ha colaborado con Bunbury y Jorge Drexler. ¡Se rodea de buenos artistas! Vamos a hacer juntos una gira por Estados Unidos el año que viene.

¿Cómo va a ser la puesta en escena de su concierto en Madrid?

Va a ser muy especial, porque contamos con una pantalla gigante con visuales hechos expresamente para el disco «Mis planes son amarte», que se conectan al milímetro con las luces, la música y la banda. Es muy potente lo que se genera a nivel audiovisual. Y tocaremos todas las canciones que la gente conoce, con mucha energía.

El disco tiene ya un tiempo. ¿Está componiendo su próximo trabajo?

Sí, siempre estoy componiendo con la guitarra, y durante mis viajes voy grabando pequeñas ideas en mi teléfono móvil, escribiendo textos... Ahora estoy empezando a ver la luz con respecto a lo próximo que vendrá, pero me pondré más en serio a partir de enero. Estando de gira es difícil, porque hay que concentrarse en sobrevivir ¡jajaja!

¿Por qué ahora arrasa tanto la música en español?

Las plataformas digitales tienen mucho que ver. La fuerza latinoamericana se está catalizando muy bien ahí, está dando visibilidad a una música que siempre ha sido muy poderosa, que genera mucho, pero que no tenía presencia mediática.

¿Cómo ve la situacion actual en Venezuela?

Va a peor. Nos preocupa mucho. Espero que aparezca alguien que una a todo el país.

¿Y la de Cataluña?

No entiendo lo que está pasando, de verdad. Es una locura querer separarse de España. No tiene sentido.

Creo que le gusta el trap español.

Sí. C. Tangana, Delacalle... me parece muy interesante lo que hacen.

Se dice que es un género que suele pecar de machista.

Para mí es un reflejo de la sociedad que hemos creado. A veces, cuando uno se mira al espejo no le gusta lo que ve.