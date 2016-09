Bon Jovi desvela la portada de su nuevo disco

La icónica banda Bon Jovi, que ya lleva 33 años de carrera musical, ha hecho pública hoy la portada de su próximo disco. Este esperado álbum llevará el nombre «This house is not for sale» que refleja «la integridad y perdurabilidad de su estilo» después de 33 años según ha explicado la compañía Universal Music. La fecha de publicación de este nuevo trabajo será el próximo 21 de octubre bajo el sello Island/UNG pero se podrá reservar desde internet a partir del 9 de septiembre.

Portada del disco «This house is not for sale» - UMG

La portada se mostró al público por primera vez anoche en las redes sociales del grupo. La fotografía de la portada pertenece al artista Jerry Uelsmann cuyas surrealistas y sugerentes trabajos ya se han hecho reconocidos mundialmente. Desde que el cantante y líder del grupo Jon Bon Jovi vio la imagen se sintió inspirado por la fuerte declaración de principios que simboliza. Al parecer esta fotografía de Uelsmann es uno de los elementos que inspiraron al cantante cuando compuso el actual single del álbum, «This House Is Not For Sale». «Esta fotografía cuenta nuestra vida. Ahora es la portada de nuestro álbum» explica.

En lo que respecta al single, Jon ha dicho, «trata sobre la integridad y de lo que hemos vivido estos tres últimos años. Nos sentimos incluso más unidos y, como dice la canción: “this heart, this soul, this house is not for sale.” (este corazón, este alma, esta casa no está a la venta)». Además el grupo ha desvelado la lista de temas que se incluirán en el disco.

Lo cierto es que la banda de Nueva Jersey no está en sus mejores momentos. Se trata del álbum número 14 pero el éxito de sus últimos tres trabajos dista mucho de alcanzar el que cosecharan allá por los 80. El año pasado publicaron «Burning Bridges» y el número de ventas mundiales que rondaba los 300.000 poco tenía que ver con el de éxitos como «Slippery When Wet» o «New Jersey», de los que vendieron 28 y 18 millones respectivamente. A pesar de todo Bon Jovi sigue siendo una banda de referencia en el mundo del rock con 2.800 conciertos a sus espaldas en 50 países distintos y ante más de 35 millones de fans.