Jack White, Triángulo de Amor Bizarro y El Meister, los discos de la semana

Jack White «Boarding House Reach»

Jack White se ha mantenido muy bien como guitarrista relevante en tiempos revueltos, y a prueba superada, prueba puesta. El papel de la guitarra en su tercer trabajo en solitario constata el comienzo de una metamorfosis hacia una criatura que busca adaptarse al ecosistema actual. Además de eléctrico, su instrumento suena electrónico, a unos y ceros además de a blancas y negras, rompiendo la frontera entre lo analógico y lo sintético.

Este nuevo enfoque sonoro se ve eclipsado por la rareza del disco. Porque «Boarding House Reach» es raro, rarísimo. Probablemente demasiado para buena parte de sus fans. Entre temas más o menos radiables como «Connected by love», «Over and over and over» o «Why walk a dog?» pulula una larga ristra de experimentos que más que canciones son piezas polirrítmicas e incómodas, extrañamente magnéticas en muchos casos gracias a un White que rompe esquemas como vocalista, escupiendo un engima tras otro hasta tejer una telaraña musicada con guitarras robóticas, sintetizadores vaporosos, congas selváticas, coros gospel distorsionados y bizarros injertos narrativos e instrumentales en un montaje irregular por momentos, brillante en otros, pero casi siempre sorprendente. Una sorpresa que por otro lado evidencia la pereza que ha atenazado a los hachas del rock'n'roll desde los noventa, quizá desde mucho antes. El disco no es consistente, pero nadie le había dado una vuelta de tuerca a la guitarra mainstream desde Tom Morello, y ya han pasado veinte años desde aquello. ¿Llegará tarde? ¿Es esta la forma correcta de hacerlo? Quizá ninguna pregunta tenga sentido.

6,5 / 10

NACHO SERRANO