Jack Broadbent: Â«Nueve de cada diez veces que oigo "blues", en realidad es rockÂ»

Cada cierto tiempo, en el legendario Festival de Montreux nace una estrella. El año pasado le tocó a Jack Broadbent, un excepcional músico británico cuyo repertorio está anclado en la fuerza y la desnudez formal del blues rural, y ejecutado con un prodigioso dominio de la guitarra slide. Curtido como artista callejero, su talento pudo haberse quedado reservado para los transeúntes que tuvieron la suerte de cruzarse con él, pero la tecnología de internet y el buen gusto de un aficionado que grabó una de sus incendiarias actuaciones lo rescataron del anonimato para llevarle a los grandes escenarios de todo el mundo. Admirador declarado de leyendas del blues, el folk y el rock como John Lee Hooker, Jimi Hendrix, Peter Green o Crosby, Stills, Nash & Young, ya ha cosechado decenas de millones de visitas de YouTube con tan sólo tres álbumes grabados, de los que ofrecerá una muestra en su sesión doble del próximo jueves en el Café Berlín de Madrid, dentro del 10º Aniversario del Ciclo 1906.

¿Se sintió abrumado por el hecho de que le describieran como «el nuevo maestro de la guitarra slide»?

Fue un verdadero honor recibir tal halago de un festival tan reconocido, tan prestigioso y con tanta historia detrás como el Montreux Jazz Festival. Todavía hay días en los que tengo que pellizcarme para saber que es cierto.

¿Qué fue lo que le atrajo tanto de la guitarra slide?

Cuando la descubrí, fue como encontrar un nuevo camino que me permitía componer música de un modo muy distinto al que estaba acostumbrado, y sobre todo relacionarme con el instrumento de un modo completamente nuevo.

¿Cómo ve la escena internacional de blues? ¿Cree que está viviendo un buen momento?

Nueve da cada diez veces que escucho blues, en realidad estoy escuchando música rock. Me gustaría oír más artistas que vayan a lo más profundo de las raíces del blues, al estilo más auténtico de blues.

¿Tuvo algún guía espiritual durante el aprendizaje de la slide?

Sí, por supuesto. Entre algunos de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos están nombres como Peter Green, Jimi Hendrix o Davy Graham. Supongo que siempre he intentado parecerme a estos guitarristas, a su brillo, a su técnica. Para los que estén leyendo esta entrevista, recomiendo especialmente que busquen y escuchen a Davy Graham en particular.

¿Cuál es la anécdota más curiosa que ha vivido como músico callejero?

La más sorprendente me ocurrió tocando en Amsterdam... Sólo toqué unos minutos delante de un grupo de gente, y uno de ellos me grabó con el móvil. Lo siguiente que supe acerca de aquel vídeo es que lo habían subido a YouTube y que tenía millones de reproducciones. Desde entonces todo ha ido rapidísimo, de pronto me veo dando conciertos por todo el mundo. ¡No he tenido que tocar en la calle desde hace dos años!

¿Qué papel juega ahora YouTube en su carrera?

YouTube es algo genial como escaparate, para enseñar tu material a todo el mundo y reunir a más y más fans de tu música. Sin embargo, normalmente prefieron utilizar Facebook para compartir mis vídeos y mis canciones, porque la comunicación es más directa y así todo se siente más personal e interactivo.

¿Cuál es el último disco al que se ha enganchadno? ¿Las mejores novedades musicales están en el pasado?

Pues últimamente he estado escuchando mucho a Steely Dan y a Jimi Hendrix. Siempre me ha fascinado toda la música de la década de los setenta. Creo sinceramente que la música alcanzó su pico más alto de creatividad durante ese período. Sí, la gran mayoría de mi música favorita se grabó durante la era de los setenta.

¿Nota cómo las audiencias crecen y crecen en sus conciertos?

Sí, por ejemplo estuve de gira como telonero de Lynyrd Skynyrd, tocando para 17.000 personas cada noche. Fue una experiencia alucinante de la que he aprendido muchísimo. Desde entonces he estado girando por todo el planeta y actuando para públicos fantásticos en países tan diferentes como Japón, Nueva Zelanda, varios países de Europa, en Estados Unidos y Canadá.

¿Qué tipo de repertorio presentará en Madrid? ¿Cómo será el concierto?

Será un repertorio muy dinámico, que incluirá varios estilos de música. La gente puede esperar una buena cantidad de guitarra slide a todo trapo, así como algo de música folk y un poquito de rock. Yo siempre intento pasar un buen rato sobre el escenario, me gusta hablar con el público y creo que es muy importante que el ambiente siempre sea distentido e informal entre el fan y el artista.

¿Cuál será el próximo paso en su carrera?

Ahora mismo ya estoy trabajando en lo que será mi nuevo disco, el cual espero poder publicar dentro de un año aproximadamente. También estoy muy entusiasmado con la idea de publicar algún material en directo muy pronto.