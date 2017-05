Immaculate Fools: Â«El Reino Unido es un barco que se hundeÂ»

La ciudad de Madrid va a celebrar un San Isidro de lo más «revivalero», con un concierto que evocará las grandes veladas de los ochenta con la actuación de algunas de las bandas más representativas de la década. La fiesta, llamada «Una noche en la Movida», se celebrará en el Wizink Center y contará con la participación de Echo & the Bunnymen, The Stranglers, Nacha Pop, Miguel Costas (ex Siniestro Total) y Pistones, con el periodista Jesús Ordovás como maestro de ceremonias.

También estarán Immaculate Fools, banda escocesa liderada por el incombustible Kevin Weatherill que, desde hace un tiempo, vive tranquilamente en Cambados, en una casa con capilla y hórreo. «Sí, ya llevo viviendo allí un año, y creo que me quedaré hasta que me llegue la hora final», bromea el cantante y guitarrista, que no tiene «ningún interés en volver a Reino Unido, porque se ha convertido en un barco que se está hundiendo y, por el contrario, Galicia es el paraíso. Me gusta todo de esta tierra y, como podrás imaginar, la lluvia no supone ningún problema para mí».

Vivir el presente

No es de extrañar que ahora busque refugio en los remansos de paz gallega, después de haber vivido una juventud de lo más alocada con los primeros Immaculate Fools. «Sí, ¡lo pasamos muy bien en aquella época!», exclama entre risas. «Había mucho dinero a nuestro alrededor, mucho pelo largo, mucha diversión y conciertos geniales». Sin embargo, Weatherill no es un tipo nostálgico. «Lo disfruté mucho, sí, pero no soy de los que viven en el pasado. Para mí sólo existe el mañana y, cuanto más viejo me hago, más disfruto de la música. Me encanta mi trabajo, escribir canciones, dar conciertos, grabar discos... Estoy en el mejor momento de mi vida».

La buena energía que rodea a la actual formación de su banda –que cuenta con músicos gallegos– lo confirma, pues ya están pensando en el sucesor de su último trabajo, «Keep the blade sharp», publicado este mismo año. «Sí, vamos a grabar nuevos discos, ya estoy escribiendo el siguiente», asegura Weatherill. «Las vibraciones en la banda son muy buenas, todos somos muy felices y somos como una familia. Cuando estamos en el local sentimos esa magia que se siente cuando eres un principiante con ganas de comerse el mundo. Tenemos muchas ganas de descubrir qué nos deparará el futuro. Sólo el público nos dirá cuándo tenemos que parar».