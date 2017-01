Homenaje a Leonard Cohen en Madrid

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el Círculo de Bellas Artes (CBA) rendirán homenaje a Leonard Cohen a través de su música y su poesía el próximo 2 de febrero, en la Sala de Columnas de esta última institución.

El acto, denominado «Dance me to the end», comenzará a las 18.00 con un vídeo de tributo a la que seguirá una mesa redonda y la proyección del documental «Bird on a Wire», realizado durante la gira del canadiense en 1972 y que será presentado por su director, Tony Palmer. La entrada es libre hasta completar aforo.

La mesa redonda contará con la participación de Manuel de la Fuente (profesor de la Universitad de Valencia), el músico Julián Hernández (de Siniestro Total), Diego A. Manrique (escritor y crítico musical), Alberto Manzano (autor de «Leonard Cohen. La biografía»), el periodista y escritor Benjamín Prado y Jenaro Talens, catedrático emérito de la Universidad de Ginebra y escritor. Pilar Carrera, vicerrectora de Comunicación y Cultura de la UC3M, ejercerá la función de coordinadora.