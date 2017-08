Hombres G: ««Los “likes” y los “followers” son humo»»

Los autores de «Devúelveme a mi chica» inauguran mañana el Sunset Valley Festival en Sotogrande, un evento que se complementa con un plan de ocio para todos los públicos con un «área market», un torneo de polo y la posibilidad de subirse a un gran globo aerostático para disfrutar del entorno desde las alturas. Su líder, David Summers, se pone al teléfono para intercambiar impresiones acerca de este nuevo miembro del panorama festivalero.

¿Cómo está?

Algo cansado porque vengo de boxear. Amo el boxeo desde hace muchos años, y entreno todos los lunes, miércoles y viernes. No puedo dejarlo, pero estoy destrozado ¡jajaja!

¿Qué sensaciones despierta un concierto en Sotogrande?

Sotogrande me parece una maravilla, tocar allí hace mucha ilusión, y formar parte de este festival nos motiva mucho. Somos uns enamorados de Cádiz, yo tengo casa en Zahara de los Atunes.

Creo que iban a publicar un nuevo disco antes del verano.

Sí, pero nos ha pillado el toro, y ahora son malas fechas así que ya esperaremos a septiembre. Queríamos haber adelantado un single antes del verano, pero vamos a ver... Estamos hablando en estos momentos sobre quién va a difundirlo. Pero sin discográfica, somos «indies» totalmente.

¿Qué piensan de la industria musical actual?

Que sólo le importan los «likes» y los «followers», y para mí eso es humo. Además hay mucho impresentable con millones de «followers». En los ochenta, si vendías medio millón de discos, era una realidad. Si vendías eso sabías que ibas a llenar todas las plazas de toros. Ahora nadie vende discos, pero se ponen muy contentos porque su vídeo tiene nosecuántas reproducciones. Hay músicos que incluso se alegran de que su disco esté muy pirateado, es de locos.

¿Les ha llamado algún festival «indie»?

No, no... no hacemos festivales «indies». ¿Y qué es el «indie»? Esos movimientos musicales tontos no los entiendo. Hay movimientos musicales que los forman un montón de grupos mediocres. Pero los grupos grandes de verdad no están ahí, se salen de las pandillas. Nosotros creemos en eso.

¿Cómo será su nuevo disco, será muy marca de la casa?

No, será completamente distinto a todo lo que hemos hecho. Más rico.

En Sotogrande hay mucho golfista, ¿les gusta el golf?

Sí, sí, mucho. y somos muy golfos también.