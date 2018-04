Hinds, Sr. Chinarro y Disco Las Palmeras!, los discos de la semana

Hinds «I don't run»

Aún sigue habiendo algo que te hace sentir más viejo que el trap. Ellas son Hinds, unas chicas que consiguen generar en la mente calificativos como «garaje de guardería» sin que la idea desagrade lo más mínimo sino más bien todo lo contrario. Eso ya lo sabemos todos, así que vayamos a la pregunta que necesita respuesta ahora: ¿Han crecido desde «Leave me alone»? La respuesta es claramente sí.

Para empezar aquí están las tres mejores canciones que han grabado hasta ahora. Dos de ellas abren la cara A y la cara B. La primera es «The Club» y la segunda es «Tester», dos cancionazas como la copa de un pino (especialmente la última, un hit al estilo Harlem donde el ímpetu «teen» y la imperfección garajera despliegan su magia de forma brutal), hábilmente trabajadas en desarrollos que no llegan a dejar que la frescura se quede «lost in ellaboration». La tercera es «Linda», un tema que simboliza precisamente lo que se debería pedir a un segundo disco de Hinds. Delicado y con una de esas líneas melódicas que sólo salen en estado de gracia, inaugura un registro vocal que empieza a ser más apetecible que el filtro metalizado del que se suele abusar para apañar las tonadas flojas haciéndolas más molonas de lo que en realidad son («Soberland» en este caso).

Producidas en esta ocasión por Gordon Raphael (The Strokes), mantienen, en todo caso, un espíritu orgánico firme y sin fisuras (por ejemplo, «Finally floating» podría haber dado pábulo a un experimentito con caja de ritmos, pero no) que las hace muy fiables para la hinchada que no quiere tonterías electrónicas. Mención aparte merece el cierre del disco con «Ma Nuit», una grabación casera que debió ser tomada una mañana soleada vaya usted a saber dónde, con pajaritos cantando mientras Perrote y Cosials rompen esquemas con una copla dolorida que recuerda inevitablemente a Miren Iza.

Son las mismas Hinds de siempre, las que debutaron hace sólo cuatro años sin apenas saber tocar, así que entre sus temas más reconocibles («Finally floating», «Rookie» o el estupendo single de reafirmación sonora y vital «New for you») aún se cuelan vestigios de su amateurismo compositivo (también hay algunos del técnico… esos punteos de tres notas ni-no-ni-no-ná) como las intrascendentes «To the morning light» o «Echoing my name». Mejor así, porque viendo su ritmo casi parece recomendable que tengan cosas que mejorar y objetivos por cumplir o se aburrirán pronto. Además, da la sensación de que van por el buen camino manteniendo ese chispeante mojo que tanta envidia insana genera. Ah y por cierto, ni rastro de trap. Gracias chicas.

7 / 10

NACHO SERRANO