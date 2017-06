Cuando batieron todos los récords con «La Macarena», la canción española que más lejos ha llegado jamás, podrían haberse retirado perfectamente de la música. Pero Antonio Romero y Rafael Ruiz tienen la marcha en el cuerpo y siguen al pie del cañón dando conciertos por todo el mundo y lanzando discos como «Los del Río Tropical», que no sólo cuenta con nuevo material y versiones de sus éxitos en clave latina, sino también espectaculares colaboraciones como las de Julio Iglesias en «Soy un truhan soy un señor», Gente de Zona en «Más Macarena» e incluso de la difunta Celia Cruz en «Vuélveme a Cantar». El álbum, producido por Óscar Gómez (ganador de cinco Grammy y productor de artistas como Celia Cruz, Julio Iglesias o Joan Manuel Serrat), contiene además una adaptación al castellano del «New York, New York» de Frank Sinatra de la que Los del Río están especialmente orgullosos.

¿Qué tal han ido sus últimos conciertos en Sevilla, Cádiz y Málaga?

(Antonio Romero) «Quillo», todas las plazas son buenas para Los del Río, unas con unas ganaderías buenas, otras con ganaderías más regulares. La lidia de los conciertos ha sido buena, con la gente vibrando, fenomenal.

En el disco se han atrevido con el «New York, New York».

Sí, a nuestra manera, porque a ver quién tiene bemoles de intentar hacerlo como Sinatra, ¡eso es imposible! Lo hemos hecho de una forma honesta, humilde y sencilla, en castellano y con nuestras voces. Ha quedado bastante limpio y bastante bien.

¿Sabe si ha pegado esa versión en Estados Unidos? Como ya los conocen bien...

Estamos ahora en eso, en meter esa canción en el mercado americano ahí a todo tren. Yo creo que eso puede ser una bomba, con la de gente que hay de habla hispana ahora. En Nueva York ya están diciendo que está muy bien, y ya sabes que quien triunfa en Nueva York triunfa en el resto del mundo.

¿Cómo se les ocurrió irse por lo tropical?

Nosotros tenemos ahora un equipo miuy bueno que trabaja con nosotros, y fue a uno de ellos a quien se le ocurrió. Él trabaja mucho con el mundo del cine, y estando en Miami se encontró a una señora de ese mundillo que le preguntó si nos gustaría hacer una versión de «Macarena» con Gente de Zona. Nos pusimos con ello, grabamos un videoclip tremendo con ellos, y la semilla del disco está ahí.

¿Cómo han incluido la voz de Celia Cruz?

Nuestro productor, el cubano Óscar Gómez, cogió esa pista de voz que tenía grabada. Los coros los hacen mis hijos, que llevan un grupo que no veas que se llama Machukamba. Ahora precisamente estamos liados con Universal, a ver si les sacamos un disco.

La colaboración con Julio Iglesias es un todo un pelotazo. ¿Grabaron mano a mano con él o fue a distancia?

Estuvimos en Punta Cana este invierno cenando con el presidente de Air Europa, allí cenando en casa de Julio. Allí le dijimos que si se hacía con nosotros la de «Soy un truhan soy un señor», y nos dijo que sí, que le encantaba estar con nosotros donde fuera (risas). Pero lo hicimos a distancia, porque tú sabes que ahora con la tecnología estas cosas se hacen divinamente. La mandamos el tema a su director musical, y él se metió en su estudio e hizo su parte.

«El "Despacito" todavía no tiene nada que hacer con la "Macarena"»

Por lo visto su actuación en el festival «indie» San San acabó en apoteosis.

Aquello era para verlo, el escenario lleno de músicos «indies» de estos, y 20.000 personas con los mecheros pidiéndonos que termináramos con el «Olé» rociero. Nos sorprendió mucho la juventud.

Eso de que el «Despacito» de Luis Fonsi ha destronado a «Macarena» no es del todo cierto, ¿verdad?

¡No, no, no! El «Despacito», hasta que no lleve catorce semanas en el número uno en el Billboard de Estados Unidos y teniendo el éxito que ha tenido «Macarena» durante veinte años, no tiene nada que hacer. A nosotros nos gana Mariah Carey, con quince semanas. Whitney Houston tiene doce, Elvis Presley tiene diez, los Beatles ocho y Michael Jackson siete. En español sólo había entrado «La Bamba» en los años ochenta, y después ya fue «Macarena». Desde entonces sólo ha entrado «Despacito», pero ya veremos a ver cuánto aguanta. Y nosotros lo hicimos sin Justin Bieber, y sin redes sociales ni nada. ¡Si Hillary la hubiera usado en su campaña, como hizo su marido, no habría perdido las elecciones (risas)!

¿Les gustaría colaborar con Justin Bieber?

¡Pues claro! Lo haríamos encantados, y además haríamos cualquier cosa porque ahora mismo el chaval es el amo de esta historia. Estamos buscando colaboraciones con gente muy potente como él, pero no te puedo contar nada por ahora.

Si el éxito descomunal de «Macarena» les hubiera pillado jóvenes, igual hubieran perdido la chaveta.

Sí, sí. Nunca se nos ha ido la cabeza. Hemos estado de fiesta con los Reyes, con gente tremendamente importante, con millonarios, y siempre hemos tenido los pies en la tierra. Este mundo es un mundo de equilibristas, donde tienes que caminar por un alambre muy fino, que además te lo mueven para ver si te caes. Esto es un mundo que tiene un peligro horroroso. Nosotros que llevamos en esto toda la vida de Dios, hemos tenido proposiciones de excesos, nos han invitado a drogas, y afortundamente nunca picamos en esa rama. Mira, cuando nos dijeron los de la discográfica que éramos los número uno en la Billboard, que es una cosa más difícil que barrera una escalera p'a arriba, nos dijeron que había que brindar con un Moët & Chandon. Pero les dijimos que con una manzanilla fresquita de Sanlúcar de Barrameda nos valía.