La guerra entre mÃºsicos y YouTube llega a Bruselas

La guerra abierta entre YouTube y gran parte de los músicos europeos (y de todo el mundo) tendrá hoy un nuevo e importante capítulo, con la reunión de autores que se producirá en Bruselas con el objetivo de reclamar «un marco jurídico justo en el ámbito digital». La SGAE representará a los creadores de nuestro país en un encuentro en el que tomarán parte Javier Losada (vicepresidente de la institución) y los músicos Jorge Pardo y Juan Antonio Simarro, y que congregará a autores procedentes de todos los ámbitos artísticos con los máximos órganos políticos de la Unión Europea, con motivo de la regulación sobre derechos de autor en el mercado único digital.

Este paquete legislativo, que está en proceso de aprobación, busca solucionar el fenómeno de la «transferencia de valor», desequilibrio que se produce cuando los intermediarios (las plataformas de streaming) se quedan gran parte de las ganancias que genera un contenido al no reconocer regalías a los autores. Portales como Spotify, Deezer, Napster o Google Play, que operan bajo el modelo de suscripción, negocian y pagan regalías por el uso de las obras, siendo ellos mismos quienes las «suben» a internet. Pero hay otras que operan bajo el modelo de publicidad insertada, que no pagan esas regalías argumentando, con razón, que no son ellas las que suben los contenidos a la red, sino sus usuarios. Estamos hablando, efectivamente, del modelo de YouTube.

Ante esta ofensiva de los autores basada en el concepto de la «transferencia de valor» o «value gap», YouTube ha elaborado su defensa en torno a un nuevo estudio de RBB Economics que asegura que el portal de vídeos ejerce una importantísima función antipiratería, que se vería muy mermada en caso de alterar su actual modus operandi.

«En vista del debate alrededor del 'value gap', quisimos encargar un estudio independiente para obtener una visión objetiva y precisa del rol de YouTube en la música», declaran fuentes del portal a ABC, que también ha consultado a uno de los autores del estudio, Patrick Smith, cuyas conclusiones son que «en la ausencia de YouTube, la mayor parte de las escuchas se irían a canales que ofrecen menos beneficios a los autores, e incluso a los que piratean su obra».

El estudio ha analizado el comportamiento de 1.500 usuarios en caso de no disponer de YouTube, y efectivamente, la primera conclusión es demoledora: el tiempo empleado escuchando música pirateada se incrementa en un 29 por ciento. Además, en la mayoría de los casos (el 85 por ciento) el oyente se marcha a otros portales de streaming que aportan todavía menos valor a los artistas. Es decir, que pagan aún menos que YouTube. Y lo que es aún peor para la industria discográfica: aproximadamente la mitad de los internautas redirigen su actividad online hacia contenidos no musicales.

La investigación, llevada a cabo con usuarios de cuatro países distintos a lo largo tres años, también monitorizó el comportamiento de 5.000 canciones que fueron bloqueadas en YouTube por sus creadores (con especial atención al mercado alemán, cuya legislación interna es más proclive a estos bloqueos que la del resto de la Unión Europea), con la esperanza de que el usuario recurriese a otros servicios más lucrativos como Spotify. Y los resultados también son deseperanzadores para los músicos, pues el volumen de reproducciones no aumenta significativamente en prácticamente ningún caso.

Mucho de que hablar

Con estos datos sobre la mesa el debate estará servido en el encuentro de hoy en Bruselas, bautizado con el nombre «Meet the Authors». La participación del mundo artístico en esta reunión será muy relevante, con la presencia de Wayne Hector, compositor británico del grupo One Direction; Jan Andrzej Paweł Kaczmarek, compositor polaco ganador del Óscar por la banda sonora de la película «Descubriendo Nunca Jamás», y el autor sueco Alfons Karabuda, presidente de la Alianza Europea de Autores y Compositores (ECSA), entre otros autores.

Además, Pablo García-Berdoy, embajador permanente de España en la Unión Europea y Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, también tomarán parte en esta convocatoria que implica a los principales responsables políticos europeos en materia digital, como Andrus Ansip, vicepresidente y comisario europeo de Mercado Único Digital, que inaugurará este encuentro del que debería surgir una nueva estrategia que ponga algo de paz en este conflicto de tan compleja solución.