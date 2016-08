El grito millennial: la melodía que se repite en las canciones favoritas de los jóvenes

«¡Wa oh! ¡Wa oh!». Vayan al segundo 37 de la canción «Heart Attack», de One Direction. Ahora pónganse la canción «California Gurls» (2010), de Katy Perry con Snoop Dog, en el segundo 51 o en el estribillo del 1.05. Incluso Alejandro Sanz en su canción «Looking for paradise», junto a Alicia Keys, sigue la tendencia en el segundo 14. Canciones dispares, pero en todas una estructura sistemática, un sonido que se repite, unas palabras de moda: «¡Wa oh! ¡Wa oh!».

«Me gusta llamar a este sonido melódico 'Millennial Whoop' (el grito millennial)», escribe en su blog el músico estadounidense Patrick Metzger.

Un fenómeno que el músico describe como la alternancia de «la quinta y la tercera nota de una escala mayor, por lo general comenzando en la quinta. No tiene más letra que el fonema 'oh' al principio, seguido del esquema '¡wa-oh! ¡wa-oh!'», explica.

Pero estas no son las únicas dos canciones en las que esas onomatopeyas se unen para dar ritmo a populares y exitosas canciones. El éxito del post del experto le ha motivado a reunir otros tantos temas en una lista. Y es que, como reconoce, «la belleza de una secuencia melódica tan corta (simplemente la repetición de dos notas una y otra vez) es que nadie puede ser dueño de ella».

Algunas de esas canciones son:

-Of Monsters and Men: «Mountain Sound» (en el minuto 2:15)

-Demi Lovato: «I Really Don’t Care» (en el minuto 1:00)

-Green Day: «Are We the Waiting» (en el minuto 0:34)

-Frank Ocean: Ivy (en el minuto 2:53)

-Boy: Little Numbers (en el minuto 1:02)

-The Rasmus: «In the Shadows» (en el minuto 0:12)

-One Direction: Live While We’re Young (en el minuto 0:53)

-The Lumineers: «Ho Hey» (en el minuto 0:58)

-Justin Bieber: «Baby» (featuring Ludacris) (en el minuto 0:46)

-Kings of Leon: «Use Somebody» (en el minuto 1:28)

-Death Cab for Cutie: «Lightness» (en el minuto 0:32)

A pesar de considerar este fenómeno como algo reciente, Metzger ha reconocido que se puede percibir el mismo sonido en canciones más antiguas, como en «Video kill the radio star», que los Buggles llevaron al top de las listas en 1979. Cierto es que, en este caso, repiten melódicamente un «¡Oh-a! Oh-a!».

El músico, que además es Product Manager en Planned Parenthood Federation of America, reconoce que solo hay que prestar atención para percatarse de la repetición de ciertos patrones en la mayoría de las canciones. «La razón por la que la música pop tiene éxito es que casi cada canción suena familiar incluso antes de terminar de escuchar los primeros diez segundos».