Sole Giménez: «Creo que los asesinos machistas son cuatro locos que hacen mucho ruido»

Cuando Sole Giménez se puso a trabajar en un nuevo disco, de pronto se dio cuenta de que todo el equipo que la rodeaba estaba formado por hombres. Al principio sintió que una vez más, la desigualdad de género se hacía manifiesta delante de sus narices. Pero también se dio cuenta de que ninguno de ellos se comportaba con superioridad, todos mostraban un profundo respeto hacia ella como artista y como mujer. También recordó a todos esos miles de hombres que a diario protagonizan las páginas de sucesos, y pensó que ojalá pudieran aprender un poco de sus compañeros. Así es como nació el título de «Los Hombres Sensibles», un disco en el que participan Víctor Manuel, Dani Martin, Pedro Guerra, Antonio Carmona, Teo Cardalda, Carlos Goñi, Mikel Erentxun, David DeMaría, David San José, Edgar Oceransky y Chabuco, y que supone su primer álbum de material original desde «La Felicidad» (2008).

El disco se lanza en una estupenda edición de libro-disco, con páginas enteras dedicadas a cada colaborador. ¿Cómo surgió esa idea?

Mis amigos se pensaban que era una edición para la prensa (risas), pero no, es lo que está en las tiendas. El diseño que ha hecho mi hermano es espectacular, y creo que por lo especial del proyecto, merecía la pena hacer algo especial. Que cada colaborador tuviera su protagonismo, su espacio. Lo hemos hecho así porque esto no es un disco de duetos, es algo más.

El título es una claro alegato contra la barbarie.

Esa es la palabra, barbarie. Creo que hacen mucho ruido cuatro locos, que si pudiéramos mandarlos a otro planeta nos iría mucho mejor. Hecho en falta la voz de los hombres sensibles, la voz de los hombres simpáticos, que al menos en mi vida son mayoría absoluta.

¿Con esos cuatro locos se refiere a determinados machos alfa conocidos por todos?

Me refiero a los locos que les da por matar a su pareja, y también a los que les da por invadir países.

O sea que se refiere al machista de a pie y a tipos como Donald Trump.

Sí, claro, y también a Putin, no nos olvidemos de su testosterona. Hay muchas voces agresivas de hombres, y muy pocas voces sensibles, o sí que las hay pero no destacan o no les hacemos caso. Yo soy una feminista convencida y hago todo lo posible para que los derechos de la mujer sigan cubriendo etapas, hecho en falta el apoyo y el arropamiento. Entre otras cosas porque no se puede conseguir la igualdad de géneros sin el convencimiento pleno de todos los hombres.

Pero por ejemplo, eso de «feminizar la política para hacerla menos agresiva» es un poco machista, ¿no? También puede haber agresividad política por parte de mujeres.

No lo sé. Yo lo que creo es que hay que feminizar la sociedad en general, es decir alcanzar porcentajes que permitan decir que estamos en igualdad de condiciones, para que haya equilibrio. Es que la sociedad está muy masculinizada, y ya no hablo de la agresividad, hablo de la visión general masculina de la sociedad, de la historia y de todo. Se han conseguido grandes cosas, pero queda muchísimo trabajo por hacer.

Habrá hecho muy felices a todos esos fans que llevaban años esperando material original de Sole Giménez.

Pues sí, sí. La verdad es que llevaba casi toda mi carrera en solitario haciendo versiones. No encontraba la motivación suficiente, y además tú sabes que la industria musical ha pasado por una etapa muy delicada, y es muy árido todo lo que hay ahí fuera. Y para un disco de canciones nuevas, todavía más. Los que nos dedicamos a esto como yo, o los que lo tienen muy cerca como tú por tu trabajo, sabemos lo duro que puede ser. Pero ya tocaba. Se me cruzó la idea de hacer un disco de versiones con mis compañeros, pero ya estaba componiendo, ya tenía ganas de temas nuevos, así que...

Cuando se dio cuenta de que todo su equipo estaba formado por hombres, ¿no pensó que a estas alturas ese tipo de cosas deberían ocurrir aún menos precisamente en una industria creativa?

La ausencia de mujeres en la industria musical sigue siendo clamorosa, y yo no sé por qué, sinceramente. Me lo llevo preguntando veinte años. Hay pocas mujeres músicos, pocas mujeres en los puestos directivos, y donde son todo mujeres es en los departamente de promoción, curiosamente. En otros sitios es como que desaparecen.

De su lista de colaboradores, el que más sorprende por estilo es Dani Martín. ¿Cómo fue trabajar con él?

Muy fácil, lo hizo todo muy fácil. Yo no contaba con él en el proyecto, y fue una incorporación de última hora. Yo había llamado a mis amigos para que me ayudaran a componer, y cuando tenía el disco completamente terminado y ya tenía mis diez hombres sensibles, coincidí con él en un concierto de Pedro Guerra. Me preguntó qué estaba haciendo últimamente, le conté que un disco llamado «Los Hombre Sensibles», y él me respondió: `Pues yo también lo soy'. Yo le dije que me constaba, que sus letras destilaban sensibilidad, y que si tenía algún tema y le apetecia, que adelante. Entonces me dijo que tenía temas, pero que iba a componer una expresamente para mí, que hablase sobre los hombres sensibles.

Con Mikel y David DeMaría aún conserva el buen rollo del programa «A mi manera»?

Sí, sí. El programa fue muy especial, vivimos algo excepcional. Rara vez se repetirá algo así en este país, lamentablemente.

¿No sabe si hay planes de repetir el formato?

No tengo ni idea, pero juraría que no.

Presentación en directo .

7 de junio: Olimpia de Valencia

15 de junio: Nuevo Alcalá .Madrid

30 de junio: Festival de San Javier . Murcia