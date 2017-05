Gema CastaÃ±o: Â«El teatro es el lugar mÃ¡s maravilloso que existeÂ»

El mundo del teatro musical en España tiene su particular star system, y en él ocupa un lugar destacado Gema Castaño, integrante -entre otros diversos montajes- del reparto de «Los miserables» que se presentó en Madrid hace veinticinco años, y que es uno de los jalones del género en nuestro país. Después vinieron trabajos como «La maja de Goya», «La magia de Broadway», «Pocahontas» -donde interpretó las canciones de la protagonista en la versión española- o «El diluvio que viene».

Gema Castaño ofrece este viernes 26 un concierto, «Gema de Broadway», en el que hace un repaso por el mundo de los grandes musicales norteamericanos. «Es un recital en el que puedo ser yo misma -asegura la cantante-. Subirme a un escenario como yo quiero, cantando lo que yo quiero y diciendo lo que yo siento me produce una satisfacción especial».

Tiene intención Gema Castaño de que este concierto no sea único, y mantenerlo tras el verano en el mismo teatro, el Marquina, al menos una vez por semana. «Estamos hablando sobre ello», adelanta. «Y quiero en ellos invitar a compañeros a acompañarme sobre el escenario».

«Gema de Broadway» transcurre en «una especie de camerino» -según palabras de la cantante-, en el que ella arranca con un tema con un tema del musical «Chicago». «Le cuento al público que he tenido un sueño, pero que al empresario se le ha terminado el dinero y ahora lo tengo que producir yo todo. Y a partir de ahí van surgiendo diferentes historias que se engarzan con canciones de “Evita”, de “Yentl”, de “Chicago”, de “Sweet Charity”. Todo de una manera muy desenfadada, porque yo tengo una vena dramática, pero que desaparece al segundo».

El guión lleva mucho de Gema Castaño. «Quien venga al teatro va a conocer a la verdadera Gema, la que está detrás de cada personaje, la que respira, la que vive, la que ríe, la que hace el payaso, la que no finje». El teatro, añade, «es el lugar más maravilloso que existe. He cantado en lugares míticos como el “Hoy como ayer”, de Miami, pero a mí las copas me descentran. El teatro es otra cosa: un templo».

Le acompaña sobre el escenario el pianista Pedro Arriero, que lleva ya varios años con ella. El concierto es un recorrido por los musicales que le gustan a Gema Castaño. «Son canciones a los que yo me he hecho y que de algún modo u otro me han marcado. Las hay más conocidas y menos populares, pero todas llegan al público, porque esa es una característica del musical, que son fáciles de escuchar y directas. En ellas has de contar una historia, y trasladar su dramatismo. Canto, por ejemplo, “I'm still here”, de Sondheim, adaptada a mi vida. Es una declaración de principios: pase lo que pase, aquí estoy, y del escenario no me saca nadie».

En los últimos años, Gema ha descubierto una actividad que le llena casi tanto como el escenario: la enseñanza. «Doy una masterclass en la Aisge, estoy en el Laboratorio de la Voz de Jorge Javier Vázquez... Y soy superfeliz transmitiendo a los demás lo que yo he aprendido encima de un escenario».

Gema Castaño tiene una referencia, un ejemplo en el que se fija por encima de todo: Barbra Streisand «Tengo muchas, pero de ella me gusta especialmente esa manera de hacer del escenario su casa. Yo en este espectáculo tengo mi tetera, como ella, y cuento las cosas como ella. Sin copiarla... Me identifico mucho con Barbra Streisand».