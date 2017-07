El festival Tsunami Xixon nace con «sold out»

En el calendario festivalero hay grandes nombres que ya no necesitan presentación, festivales muy famosos ya incluso fuera de nuestras fronteras, pero también hay otros más pequeños, que no menos ambiciosos, en los que se pueden encontrar propuestas igualmente interesantes. Uno de ellos es el nuevo festival asturiano Tsunami Xixón, un evento que apunta maneras, muy prometedor, que este viernes comenzará su primera edición con todas las entradas agotadas. El festival se erige desde su debut como principal macroconcierto con artistas internacionales del Principado, logrando un gran impacto socioeconómico para la ciudad, con más del 60 por ciento del público llegando desde fuera de Asturias (un 80 por ciento desde fuera de Gijón).

La programación oficial se dividirá en dos días y tres localizaciones. Tsunami Xixón 2017 arrancará el viernes 28 al mediodía con una sesión vermú gratuita en la plaza del Ayuntamiento, en la que el Joey Cape, cantante de Lagwagon, True Mountains y Dani Llama darán el pistoletazo de salida del festival mientras el público presente disfruta de los locales de la zona. Poco más tarde, en el skatepark de Cimadevilla, tendrán lugar dos actuaciones gratuitas más: The Blackjaw y Misiva. A partir de ahí, el resto de la programación será dentro de Laboral Ciudad de la Cultura, donde habrá dos escenarios: el principal llamado Escenario Estrella Galicia 0,0, y el llamado Escenario Jägermusic.

En ellos pasarán artistas de fama internacional como The Offspring, única fecha en toda la Península durante el año 2017, uno de los grupos de rock más importantes del mundo, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo; Pennywise, leyendas vivas del punk rock, los suecos Graveyard, famosos por su rock psicodélico setentero, los también suecos y siempre alegres The Sounds, liderados por Maja Ivarsson, los alemanes Kadavar, los italianos Talco, y los portugueses Sam Alone & The Gravediggers.

Además la programación del Tsunami 2017 se completa con una excelente representación de bandas nacionales y asturianas. Se podrá disfrutar de un concierto muy exclusivo con el show de los madrileños Toundra acompañados de una orquesta. También actuarán los navarros Berri Txarrak, los asturianos Desakato, Sexy Zebras, Los Tiki Phantoms, Jardín de la Croix, FAVX, Vulk, Acid Mess, The Blackjaw, y los finalistas del concurso de maquetas COMA de Gijón Las Eléctricas, Carisma y Last Titans. Un cartel variado, elaborado con el fin de hacer uno de los fines de semana más memorables del año en un entorno inmejorable como el de Gijón.

Para facilitar el acceso al festival y poder disfrutar de la ciudad y sus múltiples atractivos sin necesidad de coger el coche, se reforzarán durante todo el día y al finalizar los conciertos las líneas de transporte público que comunican Laboral Ciudad de la Cultura con el centro. Para los que hayan decidido alojarse en el Camping de Deva, el camping oficial de Tsunami Xixón, se ha habilitado un servicio gratuito de autobús que funcionará a las horas de apertura y cierre del festival. Quien lo prefiera, y decida ir al festival en su propio vehículo, podrá utilizar de forma gratuita, los parking de la Laboral.

Además de todas las funciones musicales, el fin de semana incorpora otra serie de actividades paralelas diversas. Por un lado, y gracias a Redbull, se podrá disfrutar del show d Danny León, actualmente uno de los principales skaters del panorama internacional, patinando en el skatepark de Cimadevilla durante las actuaciones gratuitas del viernes 28.

Por otro lado, el Club Savoy, emblemático local gijonés, bastión de la música en directo, también se suma al Tsunami Xixón, ofertando una serie de conciertos gratuitos que ya empezarían el jueves 27 con Rafa Kas Trío (1º pase a las 00:00; 2º pase a las 02:00), y siguen el viernes 28 con Greg Izor & The Romantics (1º pase a las 00:00; 2º pase a las 02:00), el sábado 29 con The Benturas (1º pase a las 00:00; 2º pase a las 02:00) y el domingo 30 con la sesión vermú de 13:30 a 15:00 por Natalio Sued Trío.

En el Teatro Albéniz también tendrá lugar a partir de la 01:00 una after-party de música electrónica, que contará con Aída Blanco, Dj Chusso, Damian Martin y Russian Roulette. El pase será gratis para la gente que vaya con una pulsera del Tsunami Xixón (hasta completar aforo). Por último, el domingo 30, de 13:00 a 17:00, como colofón al fin de semana, en el camping de Deva habrá una pool-party, a la que los abonados al festival tendrán acceso gratuito, con sesiones de DJ a cargo de El Chico Biónico y J_Malevo.

Se espera congregar más de 20.000 personas durante el fin de semana, y la organización asegura que ya se está trabajando en la edición del año que viene, «la cual promete ser todavía más espectacular y atractiva, tanto para el público local como el de fuera de Asturias».