El día que Fats Domino, coloso del rock and roll, decidió callar El músico falleció en Nueva Orleans, su ciudad natal, rodeado de amigos y familiares

LUIS MARTÍN

Fue uno de los músicos que tuvieron una importancia capital en la transición del rhythm & blues negro a la música blanca del rock & roll. Fats Domino, el cantante y pianista de Nueva Orleans, ha muerto en su residencia de aquella ciudad del sur de Estados Unidos, a los 89 años de edad, rodeado por su familia. Antoine Domingo nació en Nueva Orleans, el 26 de febrero de 1928, en el mismo área que había visto crecer a artistas como Freddie Keppard, Joe King Oliver o Hendry Roeland Byrd, alias Professor Longhair. Desarrolló su existencia en el seno de una familia bien predispuesta para la música; su tío había formado como trompetista en los grupos de Kid Ory, y su padre era violinista en diferentes orquestas. Comenzó a tocar el piano a los 9 años y sus primeras experiencias artísticas se produjeron en breve, con los honky-tonkis de la ciudad, cuyo director de orquesta, el contrabajista Billy Diamond, fue responsable por añadidura del sobrenombre «Fats», que le acompañó el resto de su vida.

Finalizaban los años 40, cuando Fats Domino, tras haber sufrido un accidente laboral que a punto estuvo de impedirle tocar el piano en lo sucesivo, fue contratado por la fonográfica Imperial, gracias a la mediación de Dave Bartholomew. Bartholomew, un músico en cuya orquesta Fats había ingresado poco antes, se convirtió así en la piedra angular sobre la que ambos construyeron su leyenda. Tan es así, que, con el paso del tiempo, este binomio consiguió que la barrera que separaba el rhythm & blues del rock and roll quedase definitivamente diluida. Sus éxitos fueron seguidos de forma masiva, tanto por aficionados negros como por blancos, destapando una vía artística que, desde entonces –y junto al jazz–, no ha cejado en su empeño de hacer retroceder la segregación racial.

Las 100 canciones más influyentes

Solo el primer disco que publicaron, «The Fats man», en 1949, consiguió despachar más de un millón de copias, y hasta en 65 millones se valoraban recientemente las unidades que pudo vender Fats Domino a lo largo de su vida. La publicación «Rolling Stone» incluyó en los años 90 su éxito «Blueberry Hill» en un listado de las 100 canciones más influyentes del rock and roll. En realidad, algunos pensamos que a «Blueberry Hill» no le hizo justicia aquella selección, porque, casi con total seguridad, sería pieza igualmente imprescindible en la lista de las 25 mejores canciones del pop.

El Fats Domino de los años 50 deslumbraba con su sola presencia, y el mundo del cine aprovechó el tirón para hacerle aparecer en películas como «Shake, rattle and rock!T» o «Jamboree», que siguieron aumentando su fama. Conoció contratos millonarios en diferentes compañías discográficas, Warner, Atlantic y Mercury, entre otras, y las giras y los conciertos prosiguieron hasta que la fama de The Beatles eclipsó a todas las figuras originarias del rock and roll. Sirva, en refuerzo de esta idea, el hecho de que en 1968, cuando intentó un nuevo asalto a la popularidad con el álbum «Fats is back», solo obtuvo éxito con «Lady Madonna», una canción precisamente de Lennon y McCartney.

Fats Domino vivió siempre en Nueva Orleans, se negaba a salir de allí. Ni siquiera cuando la Casa Blanca le invitó a visitar al presidente de los Estados Unidos, quiso acudir. Ni el viento huracanado del Kathrina, ni la inclusión de su nombre en el Paseo de la Fama, consiguieron moverle de su casa. El festival de Montreux de 1980 intentó rescatarle del olvido y fueron muchos los que recordaron que sus líneas de woogie boogie en el piano eran únicas, limpias, muy ágiles. Y, con ellas, entre otros muchos y variados seductores encantos, aquella voz suya de tenor que daba a todo lo que hacía una rúbrica absolutamente personal. Seguro que llevaba tiempo peleando contra la adversidad de la edad. Al final, se ha rendido y ha decidido callar.