Escucha la nueva canciÃ³n de Fleet Foxes

Fleet Foxes están de vuelta después de seis años. Su nuevo disco se titulará «Crack-Up» y llegará a las tiendas el 16 de junio a través de la discográfica Nonesuch.

El líder del grupo, Robin Pecknold, es el autor de las onces canciones de este regreso, después del aclamado «Helplessness Blues», que la banda publicó en 2011. Además, produce el disco con Skyler Skjelset.

Como adelanto, el grupo ha compartido un tema de nueve minutos, «Third of May / Odaigahara», que llega incluso con su correspondiente «lyric video», obra de Sean Pecknold y Adi Goodrich.

Fleet Foxes presentarán este nuevo álbum en España, dentro de la programación del Vida Festival y del Bilbao BBK Live.

Las canciones de «Crack-Up»:

1. I Am All That I Need / Arroyo Seco / Thumbprint Scar

2. Cassius, –

3. – Naiads, Cassadies

4. Kept Woman

5. Third of May / Ōdaigahara

6. If You Need To, Keep Time on Me

7. Mearcstapa

8. On Another Ocean (January / June)

9. Fool's Errand

10. I Should See Memphis

11. Crack-Up