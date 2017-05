Entrevista digital con Conchita: «La música es un desahogo en todos los sentidos»

Una década después de que se estrenase su primer disco en solitario, Conchita vuelve con Incendios, su nuevo álbum, para el que ha contado con colaboraciones como Sergio Dalma o Nach. El próximo 20 de mayo actúa en la sala Joy Eslava de Madrid, pero antes se ha pasado por la redacción de ABC para responder a las preguntas de sus seguidores y hablar de su nuevo trabajo.

¿Compones primero la letra o la música?

Lo voy haciendo todo un poco a la vez, entrelazando. Normalmente parto de algo que necesito contar, de alguna frase, de alguna idea, y luego la melodía me va llevando. Es como si la melodía me pidiera una letra concreta, no sabría explicarlo...pero vamos...lo voy haciendo a la vez.

¿Cuál fue tu inspiración y cuál es tu interpretación para el tema de «Buena Suerte y Buen Viaje»?

Es un tema que le hice a una amiga que estaba un poco triste...mala racha...lo que quería decir es que todo pasa, y para que pase tenemos que apuntar una meta e intentar salir del bache...como sea...Buena suerte y buen viaje porque vas a llegar!!!!!

¿Tienes pensado ecribir una canción en homenaje a Andrés Lewin?

La empecé, pero no pude terminarla...está muy reciente y me remueve demasiado, supongo que el tiempo hará su trabajo pero por el momento no puedo, un abrazo

¿Qué es la música para ti? Gracias.

Es lo más bonito que tengo, poder crear una canción a partir de la nada es una de las cosas más bonitas para mí que se pueden hacer...tengo mucha suerte. Para mí es un desahogo, en todos los sentidos, cuando estás feliz, o triste, la música te salva!

¿Cuál es tu cantante favorito? Gracias.

STING...siempre

