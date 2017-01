Bob Dylan lanza «Triplicate», su primer álbum triple

El próximo 31 de marzo Bob Dylan lanza «Triplicate», —el primer disco de estudio triple de su ilustre carrera— que incluye 30 nuevas grabaciones de clásicos de la música americana. Triplicate vuelve a mostrar el talento inigualable de Dylan como vocalista, arreglista y director musical en estas 30 composiciones creadas por algunos de los compositores más importantes y aclamados de la música americana. Cada uno de los tres discos lleva un título individual y presenta una secuencia de diez canciones que comparten la misma temática. Este nuevo lanzamiento—producido por Jack Frost— es el álbum de estudio número 38 de Bob Dylan y se trata del primero con nuevo material desde que el artista publicara Fallen Angels a principios de 2016.

«Triplicate» estará disponible simultáneamente en varios formatos, incluyendo un digipak de 3CD, una edición de 3LP y una edición numerada de lujo en vinilo (3 LP). También está disponible en Itunes para pre-venta (http://smarturl.it/TriplicateiT), y ya está disponible el primer tema en streaming en youtube (http://smarturl.it/ICouldHaveToldYou)

Para este nuevo lanzamiento, Dylan y la banda que lo acompaña en las giras se reunieron en los estudios Capitol de Hollywood para grabar canciones especialmente seleccionadas de varios compositores americanos, como Charles Strouse y Lee Adams («Once Upon A Time»), Harold Arlen y Ted Koehler («Stormy Weather»), Harold Hupfield («As Time Goes By») y Cy Coleman y Carolyn Leigh («The Best Is Yet To Come»). Los títulos de cada uno de los discos son «Til The Sun Goes Down, Devil Dolls y Comin» Home Late.

Los dos álbumes anteriores que el artista publicó con canciones clásicas americanas, «Fallen Angels» (el año pasado) y «Shadows in the Night» (2015), tuvieron un gran éxito en todo el mundo y recibieron nominaciones a los Premios Grammy en la categoría mejor álbum vocal de pop tradicional. «Fallen Angels» debutó en el Top Ten en más de doce países, incluyendo España, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Holanda y Austria; a su vez «Shadows in the Night» debutó en el Top Ten en diecisiete países, entrando directamente en el #1 en Reino Unido, Irlanda, Suecia y Noruega.

Ambos trabajos recibieron el elogio de la crítica a nivel mundial: Randy Lewis escribió acerca de «Fallen Angels» en «The Los Angeles Times»: «[Dylan] libera inmediatamente las canciones del mundo de la big band, la gran orquesta donde en su origen surgieron; un estilo que se ha mantenido en las sucesivas versiones que se han realizado de ellas... [Él] llega al blues en el corazón mismo de estas canciones. Así, provocan el dolor del anhelo romántico y la pérdida que suelen ser absorbidas por la fuerza de una orquesta, los coros o por los cantantes que se preocupan más por crear interpretaciones vocales elegantes que por encontrar la resonancia emocional».

Neil McCormick de «The Telegraph» dio a «Shadows in the Night» la calificación máxima (5 estrellas) y describió el álbum como obra «escalofriante, agridulce, que emociona de manera fascinante [con] la mejor interpretación vocal de Dylan en 25 años». Jon Pareles escribió en el New York Times: «Dylan presenta una nueva voz …un tono tenue, sostenido…."Shadows in the Night" conserva una actitud singular: la de estar enamorado, obsesionado, suspendido entre un presente inconsolable y todos los remordimientos del pasado.”

Los últimos siete álbumes de estudio de Bob Dylan han sido aclamados de manera unánime y se encuentran entre los mejores de su larga carrera, alcanzando con ellos nuevos niveles de éxito comercial y crítica. El álbum ganador del disco de Platino Time Out Of Mind de 1997 obtuvo seis Premios Grammy, incluyendo la categoría Álbum de Año, mientras que «Love and Theft» continuó la racha de Platino y ganó varias nominaciones a los Grammy y una estatuilla al Mejor Álbum de Folk Contemporáneo. Modern Times, publicado en 2006, se convirtió en uno de los álbumes más populares del artista, vendiendo más de 2,5 millones de copias en todo el mundo y valiéndole a Dylan otros dos Grammys. Together Through Life fue el primer álbum del artista que debutó en el #1 tanto en EEUU como Reino Unido, al igual que en otros cinco países, con ventas de más de un millón de copias. Tempest fue aclamado de forma unánime por la crítica tras su lanzamiento y alcanzó el Top 5 en 14 países, mientras que Shadows In The Night fue alabado por los fans y la crítica por el singular talento interpretativo que en él demuestra Dylan.

Estos siete álbumes fueron publicados en un periodo creativo que abarca 19 años, y que también incluye la grabación de una composición ganadora de un Oscar y un Globo de Oro: «Things Have Changed», del film Wonder Boys, en 2001; una autobiografía de éxito mundial, Chronicles Vol. 1, que permaneció 19 semanas en la Lista de libros más vendidos del New York Times, en 2004, y un documental dirigido por Martin Scorsese, No Direction Home, en 2005. Bob Dylan también publicó su primera colección de clásicos navideños, Christmas In The Heart, en 2009, decidiendo donar las ganancias del disco a ONGs que luchan contra el hambre en el mundo.

En diciembre de 2016, Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca «por haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de canciones americanas». En 2012 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más importante de EEUU. Fue galardonado con un Premio Pulitzer especial en 2008 por «su profundo impacto en la música y la cultura de Estados Unidos, marcado por composiciones líricas de extraordinaria fuerza poética». Además, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2011 y el reconocimiento como Officier de la Legion d'honneur en 2013, el Premio Polar Music de Suecia en 2000 y Doctorados de la Universidad de St. Andrews y Princeton, entre otros numerosos honores.

Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo.