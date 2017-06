Download Festival: La gran cumbre del metal

Los californianos Linkin Park son uno de los principales reclamos del Download Festival, una cita que siempre se ha celebrado en Inglaterra y que este año abre una nueva sede en Madrid, donde la organización espera congregar a más de 40.000 personas por día a lo largo de tres frenéticas jornadas de metal en sus mil y una variantes.

El jueves 22 de junio, además de los mencionados Linkin Park subirán al escenario Five Finger Death Punch, Gojira, Monster Magnet o Dark Tranquillity. El viernes será el turno de los españoles Hamlet y Lizzies, y de otros totems internacionales como System Of A Down, Mastodon, Opeth, Brujeria, Every Time I Die o Zeke.

El último día el protagonismo estelar se lo llevarán Prophets of Rage, pero también acturán NOFX, In Flames, Iced Earth, Ministry, Kvelertak o Suicidal Tendencies, completando un cartel que aúna leyendas y nuevas promesas.