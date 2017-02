Pau Donés: «Mi vida y mis sueños son el presente. Tengo cáncer y aquí estoy»

¿Cómo puede un disléxico atreverse a escribir un libro?», bromeaba ayer Pau Donés en una sala del Gran Teatro del Liceo llena de periodistas y cámaras. Al líder de Jarabe de Palo la cuesta de los cincuenta años le ha pillado en plena batalla contra el cáncer, lucha que ha decidido afrontar de cara con una pseudobiografía que titula «50 palos y sigo soñando» (Planeta), el disco recopilatorio «50 palos», una gira internacional por América que empieza el 17 de marzo en Ciudad de México y otra nacional «por los mejores teatros de España» que arranca el 3 de mayo en San Sebastián y pasará el 20 de mayo por el Liceo de Barcelona y el 7 de junio por el Teatro Alcalá de Madrid.

«El proyecto de “50 palos” nace tras dos años de parón por prescripción médica. A raíz de mi blog “La Maleta”, la editorial Planeta me propuso escribir un libro y yo acepté. El resultado es un ejemplar con cincuenta capítulos cortos donde hablo un poco de todo. Me propuse escribir cada día dos horas», explicó el cantante sobre un volumen en el que se acerca, pluma en mano, «al amor, la tristeza, el éxito, el fracaso, la mujer, el hombre…». En el disco, por su parte, recupera «las canciones de siempre con unos arreglos muy serios y de calidad» e incluye «Humo», «una canción de amor a la vida un poco durilla».

Vivir en un huracán

Pocos días después de desvelar que le habían detectado un nuevo tumor, Donés anunció que solo dedicaría diez minutos de su encuentro con la prensa al cáncer, pero fue una misión imposible. «Mi vida y mis sueños son el presente. No quiero perder el tiempo. Tengo cáncer y aquí estoy. Sí que es verdad que ahora hago una siesta diaria de tres cuartos de hora», apuntó un artista que vive este huracán con todas sus consecuencias. «Nunca había tenido una rueda de prensa en el Liceo con tanta expectación, pero yo estoy concentrado en la gira. He estado dos años fuera del escenario y me voy a volver a subir; es superexcitante», añadió.

No es para menos, ya que la razón de ser tanto del libro como del disco son los cincuenta años de vida de Donés y los veinte de Jarabe de Palo. Es por este motivo que el libro rojo de Pau Donés incluye instantáneas impagables como su foto del día de la graduación de la carrera de Económicas con birrete incluido; un retrato de Alsoris Guzmán Morales que le inspiró «La Flaca», uno de sus grandes éxitos; una prueba de sonido en Módena junto a Pavarotti y Celia Cruz; y confesiones como su admiración por Antonio Vega: «Mi canción preferida es “La chica de ayer” de Nacha Pop», aireó.

En las páginas de «50 palos», reflexiones y canciones se entrecruzan. En el capítulo «La teoría de la relatividad: nada es importante» recuerda una visita a Bamako para dar una charla sobre música en la que aprendió «más de la vida» que en casi toda su existencia. «Regresé a Barcelona, reseteé mi disco duro y desde entonces me quejo poco», escribe. La enfermedad le ha servido para autopsicoanalizarse. «Con el cáncer he vuelto a ser padre, hijo, hermano: me he reencontrado con amigos a los que hacía lustros que no veía», detalló. También le ha inspirado para «Humo», canción que incluye estrofas lapidarias como: «Ahora que solo el ahora es lo único que tengo / Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora».