Las divas dominarán en los MTV Video Awards

Las divas del pop y el r&b parece que se han puesto definitivamente al frente de la música popular. En los MTV Video Awards que se celebrarán esta noche (2 de la madrugada hora española) en el Madison Square Garden de Nueva York, son ellas las que dominan la lista de candidaturas: Beyoncé posee hasta once nominaciones con unas canciones que tienen además bastante de reivindicación del orgullo femenino, y por si fuera poco se rumorea que también se subirá al escenario para ofrecer una actuación y redondear una velada gloriosa; Adele es la segunda mejor posicionada, con ocho. Ambas están en la lista para llevarse el trofeo de mejor vídeo del año.

Los nombres masculinos aparecen bastante por detrás, como el de Drake que se encuentra repetido seis veces entre los candidatos (aunque dos de ellas como acompañante de Rihanna), el David Bowie cuatro, el de Justin Bieber en tres ocasiones y el de Kanye West en dos.

Otras artistas destacadas son Ariana Grande con cuatro oportunidades para llevarse un premio, Rihanna con cuatro (una de ellas como partenaire de Drake) y Florence + The Machine con tres. Los hombres dominan por completo apartados como el de Mejor vídeo de rock (All Time Low, Coldplay, Fall Out Boy, Twenty One Pilots y Panic! At the Disco), y el de hip hop (Drake, Desiigner, Bryson Tiller, Chance The Rapper y 2 Chainz). Tambien, como no podía ser de otra manera, el de Mejor vídeo masculino, pero esto no tiene mérito.

Por si fuera poco, otra fémina protagonizará la actuación que ha generado mayor expectación, Britney Spears, con algún tema de su disco «Glory». Será el regreso de una mujer que ha hecho historia en los MTV Video Awards con sus diferentes apariciones, como aquella vez que bailó con una serpiente al cuello, en 2001, o aquel legendario beso a Madonna en la ceremonia de 2003.

Aunque también habrá expectación por contemplar algunos reencuentros, como el de Justin Bieber con Selena Gomez, Calvin Harris con Taylor Swift o qué ocurrirá si esta última aparece finalmente y se cruza con su archienemigo Kanye West.

Esta es la lista completa de las nominaciones:

Video del año

Adele – «Hello»

Beyoncé – «Formation»

Drake – «Hotline Bling»

Justin Bieber – «Sorry»

Kanye West – «Famous»

Mejor video femenino

Adele – «Hello»

Beyoncé – «Hold Up»

Sia – «Cheap Thrills»

Ariana Grande – «Into You»

Rihanna ft. Drake – «Work» (short version)

Mejor video masculino

Drake – «Hotline Bling»

Bryson Tiller – «Don’t»

Calvin Harris ft. Rihanna – «This Is What You Came For»

Kanye West – «Famous»

The Weeknd – «Can’t Feel My Face»

Mejor colaboración

Beyoncé ft. Kendrick Lamar – «Freedom»

Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign – «Work From Home»

Ariana Grande ft. Lil Wayne – «Let Me Love You»

Calvin Harris ft. Rihanna – «This Is What You Came For»

Rihanna ft. Drake – «Work» (short version)

Mejor video hip hop

Drake – «Hotline Bling»

Desiigner – «Panda»

Bryson Tiller – «Don’t»

Chance The Rapper – «Angels»

2 Chainz – «Watch Out»

Mejor video pop

Adele – «Hello»

Beyoncé – «Formation»

Justin Bieber – «Sorry»

Alessia Cara – «Wild Things»

Ariana Grande – «Into You»

Mejor video de rock

All Time Low – «Missing You»

Coldplay – «Adventure Of A Lifetime»

Fall Out Boy ft. Demi Lovato – «Irresistible»

twenty one pilots – «Heathens»

Panic! At The Disco – «Victorious»

Mejor video de música electrónica

Calvin Harris & Disciples – “How Deep Is Your Love”

99 Souls ft. Destiny’s Child & Brandy – “The Girl Is Mine”

Mike Posner – “I Took A Pill In Ibiza”

Afrojack – «SummerThing!»

The Chainsmokers ft. Daya – “Don’t Let Me Down”

Mejor video «breakthrough»

Florence + The Machine – The Odyssey

Beyoncé – Lemonade

Justin Bieber – PURPOSE: The Movement

Chris Brown – Royalty

Troye Sivan – Blue Neighbourhood Trilogy

Mejor nuevo artista

Bryson Tiller

Desiigner

Zara Larsson

Lukas Graham

DNCE

Mejor dirección de arte

Beyoncé – «Hold Up»

Fergie – «M.I.L.F. $»

Drake – «Hotline Bling»

David Bowie – «Blackstar»

Adele – «Hello»

Mejor coreografía

Beyoncé – «Formation»

Missy Elliott ft. Pharrell – «WTF (Where They From)»

Beyoncé – «Sorry»

FKA Twigs – «M3LL155X»

Florence + The Machine – «Delilah»

Mejor dirección

Beyoncé – «Formation»

Coldplay – «Up&Up»

Adele – «Hello»

David Bowie – «Lazarus»

Tame Impala – «The Less I Know The Better”

Mejor cinematografía

Beyoncé – «Formation»

Adele – «Hello»

David Bowie – «Lazarus»

Alesso – «I Wanna Know»

Ariana Grande – «Into You»

Mejor edición

Beyoncé – «Formation»

Adele – «Hello»

Fergie – “M.I.L.F. $”

David Bowie – “Lazarus”

Ariana Grande – “Into You”

Mejores efectos visuales

Coldplay – «Up&Up»

FKA Twigs – «M3LL155X»

Adele – «Send My Love (To Your New Lover)»

The Weeknd – «Can’t Feel My Face»”

Zayn – «PILLOWTALK»