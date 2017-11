Discos de la semana: Los 3 de ABC

1 2 3

1. The Rolling Stones «On Air» Ahora miden cada paso comercial al milímetro, pero hubo una época en que los Rolling Stones improvisaban, eran una banda de rock’n’roll tal como ellos lo entendían al principio de sus carreras. Si lo habían olvidado, ese recuerdo les habrá sacudido como una bofetada al escuchar estas viejas sesiones para la BBC (con sus lógicas diferencias de sonido, y algunas con público, histérico por supuesto) en las que regalaban a la audiencia lo que acababan de ensayar esa misma tarde, sonando deliciosamente amateur, puros y sin cortar. «On Air» contiene treinta y dos temas, incluyendo siete que se estrenaron en las ondas antes de incluirse en LPs o en EPs, y ocho grabaciones que la banda nunca ha editado, originalmente emitidas en programas antiguos de emisora británica como Saturday Club, Top Gear, Rhythm and Blues y The Joe Loss Pop Show entre 1963 y 1965. En una era de discos digitales y editados a golpe de click, este artefacto (editado en CD estándar, 2CD edición deluxe, vinilo de alto gramaje y una edición especial de vinilo en color) no llega al mercado como un mero caramelo para completistas. Con este lanzamiento los Stones hacen caja, sí, pero van mucho más allá del alegato pedagógico que hicieron con «Blue & Lonesome» (disco de versiones blues publicado el año pasado) y reivindican la imperfección, aquello que da sentido a eso que llamamos rock’n’roll, para mostrarnos los orígenes de todo. Algo que no conviene perder de vista cuando cada vez se hace más difícil percibir humanidad en la manufactura de música popular. 3 / 5 NACHO SERRANO

2. Neil Young «The Visitor» Al término de la visita a este «The visitor», lo más llamativo que encontramos es la larga balada de estilo latino «The Carnival», llena de guitarrazos expoliados a Santana y en donde Young canta: «Me molesta que pasaras tanto tiempo en la carpa del extraño elefante de la iluminación». Se trata de un disco más variado de lo habitual para el canadiense, incluso un poco raro, y que adolece tanto de pegada como sutileza, por contradictorio que suene. Y de temas memorables, sobre todo. ¿Quién es «The visitor»? En el primer tema, el canadiense le mete el dedo en el ojo a Trump, visitante temporal en la Casa Blanca, y recuerda al pueblo americano que «You are already great» (a la contra del «Make America great again» del rubicundo magnate). Otros elementos reseñables, no necesariamente buenos, son el “fusilamiento” de su propio «Unknown legend», del «Harvest moon», para hacer una bonita canción folk llamada «Almost always», y cuando se pone épico y empalagoso en «Children of destiny», listón de almíbar que casi cruza pero no supera en la muy blandita «Change of heart», en la que canta como si fuera Johnny Cash acompañado de unos silbiditos encargados en la tienda Disney. El disco acaba con «Forever», un hermosura acústica que haciendo honor al título dura 10 minutos, y que nos recuerda de lo que es capaz tito Young en un tema digno de su magnífico «Prairie wind» de inicio de los dosmiles. 2 / 5 JAVIER VILLUENDAS