Discos que cumplen 40 años y marcaron época

Aquí tenemos el sexto álbum más vendido de la historia., con más de 45 millones de copias. Se publicó el 4 de febrero de 1977. Fleetwood Mac es una banda que de por sí tiene una historia muy peculiar: durante los últimos años sesenta fue el grupo formado para el lucimiento de su magnífico guitarrista y cantante Peter Green, quien tuvo que abandonar la formación por sus problemas de salud (derivados del consumo de LSD). Tardaron en recomponerse y en salir del bache, con varios cambios entre sus miembros, pero poco a poco fueron escalando posiciones con sus discos, sobre todo con su álbum homónimo de 1975. Con «Rumours» llegó la apoteósis. El álbum refleja, además, las tensiones existentes entre las dos parejas, John McVie y Christine McVie (recién divorciados), y Stevie Nicks y Mick Fleetwood, quien acababa de descubrir las infidelidades de su novia. En definitiva, que utilizaron las canciones para soltarse cuatro frescas unos a otros. Y el resultado fue tan glorioso como «Second Hand News»«Go Your Own Way», «Dreams», «Don't Stop», «Go Your Own Way»...