Poco después de dar su primer concierto en una boda gay en una iglesia de San Francisco, Devendra Banhart saltó al mundo discográfico con una estética camaleónica y modernista que sedujo a la escena independiente en todo el mundo, e incluso llegó a colarse por algunas grietas del «mainstream». Pero siempre hubo quien le consideró un «freak», un excéntrico que no había que tomarse demasiado en serio. Y eso es algo que él mismo vio en sus primeras visitas a nuestro país.

«Durante muchos años no me sentí bienvenido en España. Me sentía como un outsider, al que todos ven como un tipo extraño. Cuando estaba de gira, al llegar a vuestro país siempre esperaba encontrar una conexión especial al tener lazos lingüísticos, ya que hablo español, e incluso sanguíneos, ya que mi familia tiene sangre española. Pero esa conexión no aparecía, y me perturbaba mucho ser incapaz de encontrarla»..

Aquello le sirvió, no obstante, para extraer una importante lección. «Me recordó que no importa dónde estés, ni cuán fácil creas que lo tienes. Siempre hay que trabajar duro para conquistar a una audiencia, con humildad y respeto, sin creer que tienes nada ganado de antemano». Así fue como partido a partido, gira a gira, logró dar con esa conexión. «No sabría explicar bien cómo ha sucedido, pero ahora ya sí me siento como en casa cuando llego a España».

Un viajero

La mayoría de los discos de Banhart están fuertemente inspirados por sus viajes, muchos de ellos por tierras exóticas que recorre como viajero, no como turista. «El último está muy influido por la gira que hice por Japón con mi amigo Andy Cabic, de Vetiver. Sólo tocábamos en salas pequeñitas, espacios íntimos con solo él y yo sobre el escenario. También tocamos en algunos templos y estuvimos recorriendo el país en tren. Me inspiró mucho su simplicidad y dignidad, su pulcritud, cosas que paradójicamente, me resultaban poéticas y desconcertantes a la vez». Sin embargo, «Ape in pink marble» tiene otro reverso, «la pérdida de una relación y la soledad que viene después», confiesa Banhart, que ya lo pasó bastante mal cuando rompió con la actriz Natalie Portman hace ya nueve años.

Al menos, este músico inclasificable nacido en Texas ha conseguido reconciliarse consigo mismo aceptando que no se puede controlar la imagen que los demás puedan tener de él. «Llegó un momento en el que dejé de hablar de aspectos de mi vida que me hacían parecer un hippie frikizoide, para intentar alterar esa imagen caricaturesca que se tenía de mí. Pero eso es lo que soy, un hippie frikizoide, ¡y soy feliz así!

Próximo concierto de Devendra Banhart en Madrid: Noches del Botánico, Jardín Botánico UCM. Domingo 2 de julio a las 22h.