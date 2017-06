Â«DespacitoÂ» serÃ¡ la canciÃ³n del verano de la dÃ©cada (si no se aborrece antes)

No ha habido un gran éxito comparable a «Despacito» en la última década. La canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee se mantiene en el número uno de ventas en España desde su publicación el pasado enero. Si continúa su éxito en verano, si el público no la aborrece antes, se convertirá en la canción del verano con mayor recorrido del siglo.

El verano determinará si el pop latino de «Despacito» ha llegado ya al punto de saturación o si, por el contrario, se corona también como éxito estival. El hit de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee alcanzó el número uno de ventas en España en enero. En junio sigue siendo el primero.

No es habitual que la canción del verano tenga un recorrido tan largo. El éxito estival en España suele lanzarse alcanzar la cima en julio. En el gráfico superior se aprecia el camino de las canciones del verano de la última década. Para la elección de la canción del verano de cada año, siempre controvertida, ABC ha tenido en cuenta el número de presencias semanales en el número uno entre los meses de julio y agosto en el ránking semanal elaborado por Promusicae, la asociación de productores musicales.

La fórmula de lanzamiento primaveral y eclosión veraniego ha ocurrido en los últimos diez años con excepción de «Waka Waka (Esto es África)», de Shakira. La canción del Mundial de Sudáfrica, en 2010, llegó al número uno en los albores de la competición. En 2014, «Bailando», de Enrique Iglesias y Descemer Bueno, también se adelantó al verano. En abril ya era número uno y aguantó el calor estival.

El caso de «Danza Kuduro» también es atípico. Llegó tarde al verano de 2010 —entró en el top español a finales de septiembre— y Don Omar y Lucenzo tuvieron que esperar hasta el siguiente para ver cómo su reguetón alcanzaba el número uno.

Más convencionales en el ritmo de lanzamiento en primavera y cima en julio fueron el dance de «Ella Elle L’a», de Kate Ryan, en 2008; el reguetón de «I Know You Want Me», de Pitbull y Calle Ocho; el pop latino de «Tacatá», de Tacabró, en 2012; la salsa y el reguetón de «La gozadera», de Gente de Zona y Marc Anthony, en 2015; y el vallenato y pop de «La bicicleta», de Shakira y Carlos Vives el año pasado. El 2013 no contó con un dominador claro, a diferencia del resto de la década, aunque «Blurred Lines» destacó ligeramente por encima del resto, con número uno en agosto incluido.

Luis Fonsi y Daddy Yankee

[Abajo puede escuchar extractos de todas las canciones mencionadas]

«Despacito» es la primera canción en español que alcanza el número uno en Estados Unidos en los últimos veinte años. No ocurría desde «La Macarena», de Los del Río. El cantante Luis Fonsi y Daddy Yankee lo han conseguido gracias al empujón definitivo con la colaboración de Justin Bieber en castellano. Y siguen arriba desde hace cuatro semanas. También han alcanzado el número uno en las principales listas de éxitos de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, entre otros países europeos; así como en prácticamente toda Iberoamérica.