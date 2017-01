Depedro: «Un viaje a Senegal me ayudó a recuperar la inspiración»

Grabado en Tucson (Arizona) junto a sus amigos de la banda estadounidense Calexico, «El pasajero» de Depedro ha sido uno de los grandes discos de 2016. Incluido en muchas listas de lo mejor del año y en la terna de finalistas del Premio Ruido (entregado por la asociación de periodistas musicales PAM), este quinto trabajo del músico de Carabanchel será el protagonista principal de la velada del sábado en La Riviera.

La noche promete emociones fuertes, ya que se trata del álbum «más personal» de Jairo Zavala, el nombre que aparece en el DNI de Depedro. «Por mucho que suene a tópico, es la verdad», asegura el artista, que reconoce haber pasado por algún momento de bloqueo durante su creación.

La inspiración llegó, como indica el título del álbum, con un viaje. «A mitad del disco veía que no avanzaba, y fue justo entonces cuando una realizadora me propuso hacer un documental en África, que se llama "Casamance: The soundtrack of a journey". No me lo pensé dos veces, y me fui con ella a Senegal a seguir la pista de un griot (los griots son trovadores itinerantes, muy importantes en la transmisión oral de la cultura en África occidental), y el caso es que era un tipo al que se le escuchaba en mi casa cuando yo era pequeño, porque mi familia vivió en África quince años, y mi madre se trajo un montón de música. Yo la escuchaba mientras desayunaba, sin saber ni que era música africana... Con la excusa de intentar encontrarle hablando con gente que le conoció, fuimos para allá a organizar encuentros musicales por todo el país», cuenta entusiasmado.

En el África negra

«Fue toda una experiencia tocar en el África negra con músicos locales, y me inspiró tanto que no solo me desbloqueó, sino que dos de las canciones del disco surgieron allí. Ver cómo la música les fluye de una forma tan natural, ver cómo la llevan integrada a nivel molecular, me ayudó a quitarme la tontería».

A pesar de tener un origen tan particular, Depedro no considera que «El pasajero» sea un disco conceptual al uso, pero sí intentó «que las canciones siguiesen un mismo hilo, que tuvieran una conexión a nivel de timbre, de color, de sonido. No ha sido fácil, nada fácil. De hecho, este ha sido el disco que más me ha costado terminar».