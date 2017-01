David Otero: «En el fondo usaba 'El Pescao' para protegerme por si las cosas no salían bien»

Una gran recepción entre los fans ha tenido el nuevo disco de David Otero que lleva por nombre el mismo que el del artista. A las horas de haberse publicado, el álbum ya se ha colocado número uno en la lista de iTunes, y sus seguidores por redes sociales no han parado de repetirle lo que les está gustando este nuevo trabajo. Sin embargo, el autor, muy precavido, quiere esperar a que pasen los días para calmar los nervios que ha tenido hasta el momento. «Ya hemos dado a luz», asegura este viernes con ilusión.

Puede que quienes no hayan seguido su recorrido aún le recuerden por «El Pescao», el nombre que adoptó cuando terminó la etapa en El Canto del Loco y comenzó su carrera en solitario. Después de varios años y éxitos con este nombre, David Otero vuelve a su nombre real, se quita las caretas para enfrentarse sin tapujos a la vida. «Me di cuenta de que en el fondo usaba 'El Pescao' para protegerme por si las cosas no salían bien. Después de algo tan bonito como El Canto del Loco, un proceso tan grande, tan bestia, cuando empecé solo empecé 'cagao'. Pero hace ya un tiempo que dije: ¿qué estas haciendo? Tienes que enfrentarte tú directamente a las cosas sin pensar en nada más. Y enfrentarse significa ser tú mismo y sin miedo, o con miedo pero diciendo, soy yo mismo», relata.

Sin embargo, esta vuelta a su nombre no supone, a su juicio, ningún cambio en su estilo musical. «Creo que a la hora de hacer música nunca he pensado si era El Pescao o si era yo. Yo he hecho música porque me divierte, porque me sale del corazón y porque no sé hacer otra cosa realmente», asegura. En este sentido, considera que la posibilidad de que le hubieran encasillado como «el del Canto del Loco» la dejó atrás hace tiempo, y recuerda esa experiencia como algo increíble. «Son mis canciones, es parte de mi vida una parte importantísima. La recuerdo como una época preciosa. También creo que ya he apagado todos esos interruptores. La tengo como un recuerdo, no como una realidad. Lo tengo como un recuerdo precioso, lo valoro muchísimo y lo homenajeo en mis conciertos con algunas canciones».

El Canto del Loco se convirtió en un fenómeno para toda una generación. Canciones como Peter Pan o Volverá —ambas compuestas por Otero— además de Zapatillas, La Madre de José... fueron prácticamente himnos de miles de jóvenes que conocían sus letras a la perfección y las cantaban en cualquier lugar. Pero la posibilidad de revivir ese fenómeno, esta vez centrado en su persona, es algo que el cantante no considera. «Creo que nunca sería igual. Es algo que está bien plantearse, porque creo que no tendría nada que ver», reflexiona.

La composición es una de las partes más especiales de este nuevo trabajo para el propio cantante, pues ha contado con la colaboración de algunos amigos para algunas canciones: «Me he dado la licencia de llamar a amigos para que vinieran a mi estudio a componer juntos. A Jorge Ruiz de Maldita Nerea, por ejemplo, a Diego Cantero de Funambulista, a Raúl Galvan mi guitarrista… son gente a la que quiero, a la que admiro y que me gusta cómo componen. Y desde Dani (Martín) que hacíamos las canciones juntos no compartía eso». Precisamente, en los agradecimientos homenajea a los compositores de música. «Yo me considero autor por encima de todo, llevo años escribiendo canciones de todo tipo, canciones que han llegado a ser grandes éxitos y canciones que han pasado desapercibidas. Y quería hacer ese pequeño homenaje a los autores», explica.

Pese a la gran impresión que, asegura, da sacar un nuevo trabajo, comprende que no a todo el mundo le guste, e incluso lo considera positivo: «Lo malo es que no haya suficiente valoración como para que no te critiquen». Durante los meses de marzo y abril va a recorrer España en una gira que espera ampliar poco a poco con nuevas fechas y lugares. «El gran reto es que lleguemos a gente nueva que empiece a escucharnos, a venir a los conciertos, etc. La idea es seguir tocando todo lo que podamos o quiera el público», concluye.