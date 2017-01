David Bowie resucita al vinilo

Que el vinilo vive, en estos tiempos de crisis discográfica, una segunda juventud, es una evidencia. Y más si se echa un vistazo a las ventas de este año en Gran Bretaña: 3,2 millones de unidades, lo que supone un aumento del 53 % con respecto al año pasado; unas cifras que no se alcanzaban desde 1991, cuando Simply Red publicó su álbum «Stars». Es también el noveno año consecutivo en que este mercado crece.

Buena parte de esta recuperación la tiene David Bowie, cuya muerte a principios del año pasado, ha activado notablemente la venta de vinilos. Su álbum «Blackstar» encabeza la lista de elepés con 54.000 unidades vendidas, cifra que dobla la conseguida el año anterior por «25», de Adele.

Bowie ha situado otros cuatro discos en la lista de los vinilos más vendidos en 2016: «The Rise and Fall of Ziggy Stardust» está en el puesto 13, y también figuran «Hunky Dory» (16), «Nothing Has Changed - The Very Best Of» (17), y «Changesonebowie» (28).

La recuperación del mercado de elepés es evidente: Hace diez años, en 2007, se vendieron en el mercado británico 200.000 vinilos; en 2016, al menos una decena de títulos vendieron 10.000 copias cada uno.

Otra arista desaparecida, Amy Winehouse, ocupa con «Black to Black» la segunda posición, con 35.000 unidades vendidas. Y es clara la vocación coleccionista de los compradores, ya que en la lista de los diez álbumes más vendidos figuran varios artistas fallecidos: Bob Marley, Prince y Nirvana.

El top ten de los vinilos vendidos en Gran Bretaña es el siguiente:

1) David Bowie – Blackstar

2) Amy Winehouse – Back To Black

3) BSO – Guardians of the Galaxy Mix 1

4) Radiohead – A Moon Shaped Pool

5) Fleetwood Mac – Rumours

6) The Stone Roses – Stone Roses

7) Bob Marley – Legend

8) The Beatles – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

9) Prince – Purple Rain

10) Nirvana – Nevermind