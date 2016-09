«One dance», la canción más escuchada del verano

La canción «One dance», del artista canadiense Drake, ha sido el tema más escuchado de este verano, seguida por «This is what you came for», de Calvin Harris con Rihanna, y «Cheap Thrills», de Sia, según la lista de Spotify de las composiciones más reproducidas.

En España, la canción «Duele el corazón», de Enrique Iglesias, ha superado el éxito de Drake, que se queda en segundo lugar, seguido por «La Bicicleta», de Carlos Vives y Shakira. Jennifer López, Juan Magán, Morat o Calvin Harris son algunos de los artistas que completan la lista de las diez canciones más oídas.

El experto en tendencias musicales de Spotify Shanon Cook ha comentado que «One Dance» «ya desde finales de la primavera se había posicionado como uno de los rivales a batir». «Otras canciones habituales de las 'playlists' más populares como 'Cheap Thrills' de Sia, la bailable 'Don't let me down' de The Chainsmokers y el temazo de club 'This is what you came for' de Calvin Harris con Rihanna han contribuido a que la banda sonora del verano de este año sea optimista, animada y memorable», agrega Cook.