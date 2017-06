Se cumplen 50 aÃ±os del Festival de Monterey

El Monterey International Pop Festival es uno de los festivales más recordados de toda la historia de la música. Fue celebrado en 1967, contó con más de 50.000 asistentes y a menudo se le menciona como comienzo del «verano del amor». Ahora, los fans incondicionales de la música tendrán la oportunidad de revivir el fenómeno en la celebración oficial de su 50 aniversario.

El Festival de Monterey es especialmente conocido porque marcó la primera gran aparición de The Jimi Hendrix Experience, The Who y Ravi Shankar en América. También supuso el debut de Otis Redding y la primera representación a gran escala de Janis Joplin.

Novedad y tradición

Cincuenta años después, los asistentes al evento celebrarán la ocasión en el mismo lugar y fechas en que tuvo lugar el festival original. Entre el 16 al 19 de junio, el Monterey County Fairgrounds volverá a llenarse de música y animación con la participación de artistas y grupos como Regina Spektor, Father John Misty, My Morning Jacket’s Jim James, Kurt Vile & The Violators y Norah Jones, entre otros.

Varios músicos que tocaron en el Festival de Monterey en 1967 harán una visita de regreso, incluyendo Phil Lesh de los Grateful Dead, Eric Burdon & The Animals y Booker T. Greg Perloff, de Another Planet Entertainment.