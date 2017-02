The Cranberries actuarán en Barcelona y Madrid en junio

The Cranberries ha anunciado dos conciertos en España en el mes de junio. Se celebrarán el domingo 4 en el Auditori del Fòrum de Barcelona y el lunes 5 en el Wizink Center (formato The Box) de Madrid. En esta gira están acompañados de un cuarteto de cuerda con el que interpretan sus grandes éxitos en formato acústico.

La banda irlandesa se dio a conocer en 1990 con el álbum «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?», que les lanzó a la categoría de estrellas del pop-rock del momento. Fue en esa década cuando vivieron su momento de mayor reconocimiento. Posteriormente hicieron un pequeño parón en su carrera, desde 2002 a 2009, período aprovechado por su vocalista, Dolores O'Riordan, para publicar dos álbumes en solitario.

Han vendido más de cuarenta millones de discos en todo el mundo, y han logrado situar cuatro álbumes en el top 20 del Billboard y 20 singles en los primeros puestos de la listas de rock alternativo.

Las entradas se podrán adquirir a partir de las 10.00h del próximo viernes, 10 de febrero, a través de doctormusic.com y red de venta de Ticketmaster. El precio de las entradas serán de 44, 48, 52, 54, 64 y 75 euros para Barcelona y de 42, 48, 54, 64 y 75 euros para Madrid, gastos de distribución no incluidos.