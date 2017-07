Mad Cool, el nuevo coloso Â«festivaleroÂ»

La primera edición del Mad Cool, celebrada el año pasado con Neil Young y The Who como cabezas de cartel, fue todo un éxito salvando ciertos desbarajustes técnicos en la primera jornada. Y la segunda, que arranca el próximo jueves, también lo es incluso antes de empezar, puesno quedan ni abonos ni entradas de día desde hace meses.

La ambición que han mostrado sus organizadores es encomiable, pues no es nada fácil reunir un cartel tan imponente en un festival tan joven. El primer día subirán al escenario principal nada menos que los Foo Fighters, unos llena-estadios de primera que aterrizan en España rodeados de expectación, ya que acaban de publicar el primer adelanto de su próximo disco. También inaugurarán la fiesta en La Caja Mágica bandas como Foals, Belle &Sebastian, The Lumineers o Quique González & Los Detectives, que acaba de anunciar que aprovechará la multitudinaria ocasión para grabar un DVD en directo.

El viernes 7 el protagonismo estelar lo acaparará Green Day, otro de esos nombres que sólo se deja ver por los festivales más importantes del globo, y que atronará la orilla del Manzanares con las canciones de un último trabajo («Revolution Radio») que ha sido recibido con buenas críticas.

El trío californiano estará acompañado en el cartel por los pesos pesados del «indie» británico Alt-J, el cantautor Ryan Adams y los punks Rancid, además de bandas de ligas menores como Kodaline, Slowdive o Cage the Elephant.

El último día tendrá un fuerte sabor norteamericano con Kings of Leon y Wilco, pero no habrá que perder de vista el concierto de M.I.A., una artista tan magnética como imprevisible sobre las tablas. Manic Street Preachers, Savages, Moderat y Dinasaur Jr. completan las plazas más altas del cartel de la última jornada.

La presencia nacional en el festival no es muy numerosa pero, sin duda, se dejará notar, con bandas destacadas como Neuman (jueves 6), Aurora & The Betrayers, Shinova (viernes 6), Depedro, Fuel Fandango, Belako y Los Zigarros (sábado 8). Y, aprovechando que los festivales se han convertido en un centro de tendencias estéticas, Mad Cool también ha organizado el Mad Cool Walk, una pequeña semana de la moda «festivalera» con desfiles diarios en una pasarela.