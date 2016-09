Cliff Williams confirma en un vídeo su marcha de AC/DC

El bajista de AC/DC desde 1977, Cliff Williams, ha reconfirmado que se retira de la música después del último concierto de la actual gira del grupo, que tiene lugar este 20 de septiembre en Philadelphia (Estados Unidos).

Williams ya había avanzado en julio su decisión, que llega después de las bajas forzosas por enfermedad del guitarrista fundador Malcolm Young (desde 2014, por demencia) y el vocalista Brian Johnson (la pasada primavera, por problemas auditivos), a las que se une la del batería Phil Rudd por problemas con la ley

«Es momento para mi para dejarlo, y eso es todo. No porque hayamos perdido a Malcolm, Phil o Brian. Quiero decir, todo cambia cuando pasa algo así. Cuando Bon Scott murió (en 1980) ya cambió. Es simplemente que estoy preparado para dejar la carretera y realmente lo hago», declara en un vídeo oficial compartido por AC/DC en sus redes sociales.

Y añade: «Entre giras nos tomamos unos cuantos años libres, así que sé cómo hacer esto, sé lo que voy a hacer. Estoy feliz, necesito tiempo con mi familia, simplemente relajarme y no hacer esto. No podría haber pedido nada más, estando con esta gente con la que he estado y en esta situación con esta banda, tocando esta música».

Hace dos meses, Williams adelanto a «Gulfshore Life» su intención de dejar la música, ya sea grabada o en vivo, después de cuarenta años en el negocio. «La pérdida de Malcolm, el asunto con Phil y ahora lo Brian es un cambio bestial y siento que hago lo correcto», declaró entonces.

Se da la circunstancia de que Cliff ha sido el principal apoyo con el que ha contado el guitarrista Angus Young, único miembro original de AC/DC, desde que comenzaran los problemas hace un par de años con la baja de su hermano Malcolm, fundador del grupo y columna vertebral durante sus cuarenta años de historia musical.

Por eso Cliff, desde 1977 en el grupo fundado en 1973, considera que a sus 66 años ya ha aguantado suficiente. De manera que queda solo el guitarrista Angus Young como miembro «clásico» en el grupo, en el que están también actualmente el vocalista Axl Rose, el guitarrista Stevie Young (sobrino de Malcolm y Angus) y el batería Chris Slade.

Una vez que en las próximas horas termine este Rock or Bust World Tour de AC/DC, nada se sabe sobre el hipotético futuro de un grupo sin duda malherido. La decisión dependerá únicamente de Angus Young, quien todavía no ha dicho nada al respecto. Axl Rose sí que ha manifestado su deseo de seguir adelante con AC/DC, compaginándolo con sus Guns n' Roses. La solución no debiera tardar demasiado.