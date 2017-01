M Clan y Loquillo, cabezas de cartel del Festival Rock 'N' Blues

Carlos Tarque, de M Clan, y el actor y cantante Jimmy Barnatán fueron los invitados de excepción, este viernes, de la presentación a la prensa, en un hotel madrileño, del festival Rock 'N' Blues, que se celebrará los días 13 y 20 de mayo en la localidad extremeña de Don Benito.

La octava edición de este evento continúa fiel a una de sus premisas: acercar la música al público a precios asequibles. Así, la primera jornada, la del día 13, será gratuita, y contará con Amapolas Band, The Hellckers, Marcos Sendarrubias, The CredenceBeat y Border Caballero en el Parque de las Albercas. El 20 se podrá degustar el plato fuerte en la Plaza de Toros, con Loquillo, M Clan, Jimmy Barnatán & The Cocooners y Fever Band, a un precio de 10 euros las primeras mil entradas, anticipada 15 y 20 euros en taquilla.

El cantante de M Clan se mostró «encantado» por formar parte de este cartel, ya que «se trata de un festival inusual, que tiene que ver con otros estilos a los habituales, y a esto hay que darle énfasis». La banda murciana termina la gira de presentación de su disco «Delta» el 22 de enero, por lo que en esta cita se decatarán por un «setlist» «con alguna pincelada del último disco, pero con nuestro repertorio clásico, sobre todo el que tiene que ver con la parte más bluesera».

Respecto al estado de salud del rock & roll y el blues en nuestro país, Jimmy Barnatán comentó que tienen un público «muy hermético pero muy fiel. Por eso son géneros que nunca están de moda, pero nunca pasan de de moda. Te vas encontrando las mismas caras en todos los festivales».