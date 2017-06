China Forbes: «Nuestro último álbum supone una vuelta a nuestra esencia francesa»

China Forbes (EEUU, 1970) tiene más de 23 años a sus espaldas como cantante, pero conserva intactos su energía y entusiasmo. La vocalista de Pink Martini revela en exclusiva a ABC detalles de su nuevo disco, «Je dis oui», que promocionará en julio con conciertos en Madrid y Barcelona.

China, estás de gira para promocionar el nuevo disco de Pink Martini «Je dis oui». El 23 de julio tocarás en Madrid y el 24 en Barcelona. ¿Cómo te sientes?

Estoy muy emocionada. Me encanta España, sobre todo Madrid. Voy a reunirme allí con mi novio, será muy romántico.

¿Qué opinas de España? ¿Tendrás tiempo de hacer turismo?

He visitado España muchas veces. Me encanta la comida, el ambiente, la arquitectura... Cuando estoy en Madrid, siempre aprovecho para visitar el Museo del Prado, y en Barcelona suelo acercarme a la Sagrada Familia. En esta ocasión solo voy a tener unas horas para pasearme por la ciudad, pero intentaré aprovecharlas al máximo (risas)

Pink Martini es famoso por realizar canciones de todo tipo en idiomas diversos, pero aún no habéis grabado ninguna en español.

No hablo español. He intentado aprender, el organizador de nuestra gira es de Ciudad de México y me ha enseñado algunas frases, pero aún no me siento lo suficientemente cómoda como para cantar en el idioma.

Pero sí que hablas francés. De hecho, muchas de vuestras canciones más famosas son en esa lengua...

Sí, sí que hablo francés. Es un idioma muy especial, tanto para mí como para el grupo.

¿Visitaréis Francia en esta gira promocional?

Sí, justo después de nuestros conciertos en España. Primero viajaremos a Mónaco, luego a Lyon... en total, planeamos pasar unos diez días en Europa.

Honestamente, ¿qué país tenías más ganas de visitar?

España, por supuesto (risas). ¡Lo digo en serio! Primero porque me encanta, y segundo porque llevaba años sin viajar allí.

¿En qué se diferencia este nuevo disco de vuestros anteriores trabajos?

En cierto sentido, es una vuelta a nuestro primer album, a la esencia de Pink Martini. Mucha gente considera que fue nuestro mejor trabajo, lo que ha supuesto mucha presión añadida. Pero estamos contentos con el resultado, hemos colaborado con muchos artistas increíbles, cantado en muchas lenguas... Creo que lo mejor ha sido recuperar la esencia francesa. Después de todo, comenzamos nuestra carrera en Francia, le debemos mucho a ese país.

¿Cuál es tu canción favorita de «Je dis oui»?

Diría que «Pata Pata». Es una canción de África, que canta Miriam Makeba, que me parece estupenda para bailar.

Después de 23 años junto a Pink Martini, ¿qué nuevos proyectos profesionales tienes en mente?

Estoy atravesando una etapa muy creativa, escribiendo canciones constantemente. He empezado a preparar un nuevo disco en solitario, además de un album infantil, otro de ópera, y, por supuesto, están las giras y la promoción de «Je dis oui». Tengo un montón de proyectos, así que es importante que trabaje duro y esté concentrada.

Y, desde un punto de vista personal, ¿cómo te encuentras?

Muy feliz y muy contenta. A veces es difícil ser artista, porque paso mucho tiempo fuera de casa y no puedo pasar tanto tiempo como me gustaría con mi hijo. Ya ha cumplido ocho años y está estudiando francés. ¡En unos años podrá venir de gira con nostros y hacer de intérprete! (risas).