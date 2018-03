Luz Casal: «Abogo por la libertad de no hacer huelga, yo tengo que trabajar» La artista gallega publica hoy su nuevo disco de estudio, «Que corra el aire»

A menos de una semana de la celebración del Día de la Mujer, una de nuestras cantantes más emblemáticas e influyentes vuelve al candelero con una nueva criatura bajo el brazo llamada «Que corra el aire», un título con declaración de intenciones. A Luz Casal no le gusta sentirse etiquetada o clasificada ni seguir eslóganes, toma sus propias decisiones y prefiere la soledad controlada y voluntaria a una exposición excesiva. «En esta isla acorazada yo soy la reina que todos aman», canta la gallega en la canción que da nombre a su nuevo trabajo, en el que ha dado un atrevido giro a su sonido con la ayuda de Ricky Falkner, productor de cabecera de la escena «indie» nacional. «Es el mejor disco con canciones originales de toda mi carrera, lo tengo clarísimo», dice convencida al otro lado del teléfono.

Ha tardado un lustro en sacar nuevo disco, como la última vez.

El proceso ha sido lento, como suele ser habitual en mí. El único que tardé poco en grabar fue el segundo, que lo hice en un año. Pero no es por lentitud exactamente. Es que a mí me gusta aparcar las canciones, dejarlas reposar y ver cómo me las encuentro un tiempo después. A veces me pasa que dejo una canción y tardo año y medio en retomarla, para hacerle algún cambio que ni siquiera es fundamental. Pero bueno, parece que ese es mi modus operandi. Después, en la grabación sí que hemos ido rápido, de hecho teníamos un estudio de Colmenar Viejo cogido para quince días y nos sobraron cuatro o cinco.

La elección de Ricky Falkner fue cosa suya, ¿no?

A mí me pasa una cosa curiosa, que es es que siempre me preguntan si yo elijo mis canciones, mis productores… Pues claro. Al principio de mi carrera decidí grabar con Carlos Narea y grabé con Carlos Narea. Luego lo mismo con Paco Trinidad, o cuando he pedido una canción a alguien. A Ricky lo elegí porque escuché una canción y dije: «La persona que haya producido esta canción es la que quiero para mi disco».

¿Qué canción era?

Ay, es que prefiero no decirlo.

No sería «Charo», de Quique González.

¡Era Quique González, sí! Pero no esa canción, que también es preciosa. Es otra que es muy sencilla… y te voy a confesar que ahora no me acuerdo del título, ¡jajaja! Creía que el productor era algún guiri, pero era Ricky. Para mí fue como ir a un bar, ver a un tío y decirle que me quiero casar con él. Amor a primera vista.

¿«Que corra el aire» es un canto al individualismo bien entendido?

Sí, sí. Es como decir. «No pasa nada porque me mire el ombligo». No pasa nada por recluirme en un lugar en el que me sienta protegida, en el que no me van a molestar con cosas que no me interesan. Un lugar en el que poder estar con mis libros, mis discos, y mi pasado. En la canción hay frases como: «No traspasan la puerta falsas promesas, ni los regalos envenenados».

La canción «Tanto ruido» también va por ahí.

Sí, esas dos canciones están conectadas. Cuando vuelves a ese refugio para que corra el aire, te ventilas de tanto ruido. Es apartarse de tanto estímulo innecesario. No hay que ver diez películas al día o escuchar doscientas canciones. Yo por lo menos necesito reposo y silencio para digerir todo lo que percibo. Los que tenemos cierta sensibilidad, o cierta capacidad de observación, llega un momento en el que estás sobreexcitada todo el rato y necesitas irte a una esquina y no recibir más estímulos.

¿Hará huelga el 8 de marzo?

Yo abogo por la libertad de cada una, de hacer o no hacer huelga. Puedes estar de acuerdo con que un grupo o un colectivo determinado decida hacer presión de una manera determinada, y no sentir necesariamente que tengas que formar parte de eso. Aunque tengas las mismas ideas. No creo que eso sea cobardía, ni hacer un flaco favor al sistema patriarcal. Yo es que tengo que trabajar. Yo soy mujer cien por cien y he aceptado retos, he salvado situaciones, me he defendido con uñas y dientes en momentos difíciles, y por lo general huyo de las generalidades, del blanco o negro. Que cada persona sea libre de elegir lo que hace.