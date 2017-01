Carlos Núñez: «La mejor música es siempe una creación colectiva»

Desde el comienzo de su carrera discográfica, el vigués Carlos Núñez protagonizó un fenómeno comercial singular e inesperado en nuestro país: la fulgurante entrada en las listas de éxitos de la música celta tradicional. La gira española de celebración del vigésimo aniversario de su primer álbum, «A Irmandade das Estrelas», se cierra hoy en Madrid dentro del festival Inverfest, que durante los próximas días también incluye a Miguel Campello (sábado, 14) y José Mercé (jueves, 19).

Ese debut no es solo un trabajo «absolutamente vigente» para su autor, sino que «se actualiza con cada actuación. Tengo la sensación –explica– de que más que un disco, es la obra fundacional de una filosofía, de una forma de hacer las cosas, a través, sobre todo, de las colaboraciones con músicos de diferentes procedencias pero con una conexión muy clara, que es lo que yo llamo la conexión celta».

Más allá del mero disfrute de hacer y tocar música, o del hecho de hacer de ello una forma de ganarse la vida, su carrera musical es para Carlos Núñez una especie de misión: «Lo es en el sentido de que tenemos el compromiso de difundir esta música que, no sé por qué razón, está muy mal tratada tanto por los medios de comunicación como, sobre todo, por las instituciones. Ya cuando yo empezaba a aprender, mis maestros, los gaiteros viejos, me inculcaban esa responsabilidad, la de no dejar que desaparezca, que se pierda esta tradición tan valiosa y tan formidable. Tocábamos en las escuelas, en los institutos, en las universidades y sabíamos que teníamos esa labor que desempeñar».

Pero ese respeto por la tradición no está reñido, para Núñez, con la posibilidad de buscar combinaciones y mezclas que enriquezcan la música: «Hay dos formas de entender la música. Una es la de la exclusividad; la de considerar que un género es único y puro, y no se puede cambiar. Para mí, la música celta es todo lo contrario, una música que se hace cada vez más rica y variada. Lo bonito de una catedral, por ejemplo, es que ha sido creada a lo largo de los siglos y lo que le da su personalidad es precisamente esa mezcla, la aportación que cada generación le fue dando. Pasa también con la música. Coincido con Ryuichi Sakamoto, con quien he hablado a menudo de esta cuestión, en que la mejor música es una creación colectiva».

Más que habituado a colaborar con todo tipo de artistas –de Jackson Browne a Ry Cooder, pasando por Sinead O’Connor, Roger Hodgson, Compay Segundo o Dulce Pontes–, Núñez destaca un nombre por encima de todos los demás, «valoro muchísimo todas esas colaboraciones, pero conocer a los Chieftains fue lo que me cambió la vida».