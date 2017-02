Carlos GoÃ±i: Â«Los 80 no me gustaban nada: detestaba la mÃºsica, el pelo de las chicas y las hombrerasÂ»

Para un curioso, asomarse desde una ventana del Hotel Capitol provoca el mismo cosquilleo que siente un director de cine cuando ve su película proyectada en una gran pantalla. Algo así le ocurre a Carlos Goñi (Madrid, 1961), que desde su tercera planta, con la Gran Vía a sus pies y un café entre las manos, conversó el pasado miércoles con ABC sobre su nuevo disco, «Capitol», llamado así por el lugar donde fue compuesto. El vaivén de la gente, la sirena de alguna ambulancia y un cielo claro sirvieron de fondo a una conversación en la que desentrañó los entresijos de su vida y de un trabajo que, a pesar de los años, «ama profundamente».

—Su nuevo disco se llama igual que el lugar donde nos encontramos.

—El disco fue compuesto en este hotel, en esta habitación y en otra. Aquí me quedaba hasta las 7 de la mañana, mirando el flujo de la gente tanto en Callao como en la Gran Vía. Al final, lo que veía era a mí mismo, y fue una buena perspectiva.

—¿Qué ha tratado de expresar en este trabajo?

—Los álbumes no son libros distintos, y los discos no dejan de ser capítulos de un mismo libro. El libro es el mío. Lo que cuento es cómo vuelvo a ver la vida o cómo ha vuelto a ser mi relación con la vida, como me ocurre en cada uno de los álbumes. No creo que cuente cosas más allá de las relaciones entre las personas. ¿De qué vas a hablar? El único capaz era Bowie, que hablaba de tomates eléctricos que veía por Marte.

Creo que es una de las mejores colecciones de canciones que he hecho nunca, porque he aprendido a escribir mejor. El disco habla de un viaje por dentro. Han vuelto a ser ocho meses convulsos en los que parece que ya voy encontrando la felicidad. Ha habido un acto importante, lo que llamo mi salida del sótano. Un lugar donde he estado instalado cómodamente durante cuarenta años, en los que llegué a dominar la situación de esa tristeza, bajando las expectativas emocionales. He conocido a gente muy interesante que me ha zarandeado para que lo abanadonara, y que me ha dicho: «Ya no cuela tu rollo triste». Y me he atrevido a sacar la cabeza.

—Para salir de ese sótano, ¿sirve subir a una habitación desde la que se ve toda la Gran Vía?

—Es como si toda esta gente en realidad fuera yo. Me une una cosa muy interesante con Gran Vía. Lo primero, que me fascina desde que era un niño. Me encanta el cine español de los años 50 y 60. Creo que ha sido vilipendiado y machacado, sin razón y sin motivo. Había que tener muchísimo más talento para hacer una película interesante en aquella época del que es necesario hoy. Hubo un momento en el que todo lo que no ocurría en la Gran Vía no ocurría. A Paco Martínez Soria todo le pasaba aquí, y no en Goya. Los primeros años de «Garage», mi primer grupo, dormíamos cinco personas en una habitación en Sol. Esta zona me conmueve.

Me he pasado muchas noches aquí, hasta las 7 de la mañana, mirando, viendo a los personajes que van y que vienen.

—¿Cómo es ver amanecer desde esta habitación?

—Es la hostia. Hay dos sitios: uno, que no recuerdo cómo se llama, y otro que es el Parque de las Tetas. Ese es el mejor atardecer.

—¿Sigue viendo la Gran Vía como el escenario de una película?

—Sí, sí. Sin duda alguna. Estuve en San Francisco seis meses, y la mayoría de los días me bajaba a tomar un café a una cafetería que había al lado de donde vivía, y me quedaba ahí, viendo cómo la gente cogía el autobús. Aquí pasa lo mismo. Te das un paseo, te sientas a tomar un café en cualquier sitio, y escuchas a la gente... El otro sitio en el que me ocurrió fue en la Gare Saint-Lazare, en París, cuando ves a los que entran y salen de los trenes, y en la plaza de Jamaa el Fna, en Marrakech.

La Gran Vía me gusta así, y espero que Carmena no la joda. Ya sé que estaría muy bonita eliminando los coches, pero no sería igual. Toda mi familia por parte de madre es de Zaragoza. Allí hay una calle que se llama El Coso, la principal. Una de las últimas veces que fui, como hace cuatro o cinco años, me encontré que la habían hecho peatonal, y que por el medio pasaba un tranvía. Técnicamente está más bonito, pero ya no es El Coso. Creo que si de repente convirtieran la Gran Vía en peatonal y pusieran césped a los lados, y un tranvía por el medio... No sé. A mí me gusta así.

—Ver ese ir y venir de gente, ¿ayuda a relativizar los problemas propios, a abandonar esa tristeza que ha mencionado?

—Lo de la tristeza no es una cuestión de relativizar o no. Ha convivido conmigo desde los 12 años. Pero ha habido personas que me han ayudado y sin pedírselo, que es lo más maravilloso. Me han dicho: «¿No te das cuenta que eso que estás cargando en la mochila no te pertenece? Eso no es tuyo, chico». Y ha habido otras que me han dicho: «Carlos, estás dejando pasar la vida de lado, y eso no es correcto, tío». Hace unos meses decidí que adiós al sótano, y que no pienso volver. Porque a pesar de que se está calentito, de que uno ya domina las mareas, la espalda luego te duele, y los hombros, porque hay un montón de cosas que no te pertenecen a ti, sino que te las han hecho. Pues si te las han hecho, te jodes y te las quitas de encima. Y, ¿cómo te las quitas de encima? Pensando que no eres el culpable.

—¿Se refiere a alguna experiencia en concreto?

—Mi padre se fue de mi casa cuando tenía 14 años. La siguiente vez que fui a verlo, yo tenía 27. Fue en Caracas. Había estado catorce años sin saber nada de él y conseguí encontrarlo por medio de mis abuelos. Cuando llegué, dijo: «Hijo mío, no te preocupes, jamás volveremos a perdernos». No fui a pedirle cuentas, solo a explicarle: «Oye, que tus movidas con mi madre son vuestras». Volví a España, le llamé y hasta hoy. Han pasado treinta años desde entonces. Cuarenta años sin saber nada de mi padre.

Durante muchos años, pensé que era culpa mía. ¿Por qué? «No soy guay. Mi padre no me quiere, es evidente». Pero encuentras a gente inteligente, que dice: «No, tu padre lo hizo lo mejor que supo. Fue un poco cabrón, pero no era nada personal».

—¿Lo ha perdonado?

—Sí. Pero no tenía nada que perdonar, ¿eh? No soy rencoroso. No sé decir eso de «perdono, pero no olvido». Yo perdono en serio. Eso sí, hay gente a la que le deseo lo mejor, pero a la que también digo: «Por favor, vayamos en paralelo». Con mi padre, la cuestión no era perdonarle o no. Era tan imbécil que me echaba la culpa a mí, y lo que he hecho ha sido perdonarme yo.

—¿A qué se refiere cuando dice que en el sótano se está calentito?

—Se está calentito en el sentido de que, si bajas tus expectativas, el no conseguir las cosas no te genera ni demasiada tristeza ni demasiado desasosiego.

—¿Es más difícil componer música cuando la tristeza ha desaparecido?

—No lo sé. Esta pregunta la guardamos para el próximo disco.

—Y hasta ahora, ¿cree que ha podido servir para algo?

—Todo sirve. También soy extraordinariamente irónico. Las únicas veces que he escrito con ironía fue en «Odio», en «La moral de la moneda», y aquí, en «Premios y cicatrices». Es una de las canciones con mejor karma que he hecho en mi vida. Me alegra.

—¿Hay nostalgia en este disco?

—Al final escribes sobre lo que conoces, y lo que conoces ha tenido que haber ocurrido primero. Pero exceptuando el hecho de que miras atrás porque la memoria archiva cosas, y de ahí echas mano para la paleta de la colores con la que después compones el cuadro... Nostálgico nunca he sido, ni siquiera en el momento de mayor quietud en el sótano. He podido ser melancólico. La melancolía, decía alguno, es la felicidad de los tristes. Te mece, es como una hamaca. Pero tampoco lo soy ya.

—¿Qué le diría al Carlos que llegó a Madrid en los años 80?

—Le diría: «No te preocupes, que dentro de unos años vas a estar en un hotel acojonante. Aguanta. Pírate de este grupo». La vida a veces nos cuenta las cosas a gritos, pero estamos tan absortos en pensar que se está portando fatal que no la escuchamos. Eso pasa muy a menudo. Tengo una amiga que dice que todo lo que sucede, conviene. Y es una manera hermosa de poder aceptar las cosas.

Madrid es una de las ciudades que más fácil te lo pone para que sientas bien. Cualquiera que venga de fuera es bienvenido, porque la ciudad es consciente de que fue construida por toda esa gente que no es de aquí. Eso me encanta y creo que no ha cambiado. Me gusta que no sea elitista en ese sentido, sino que siga llena de manchegos, de andaluces, de extremeños.

—¿Qué fue lo que más le llamó la atención al dejar Valencia y venir a Madrid?

—Había una cosa curiosa. Madrid es consciente de que está hecha por gente que viene de pueblo, pero no encuentro que sea una ciudad de pueblo. Cualquiera que viene acaba siendo un madrileño más, pero no por eso se pone borde con el de fuera. Tiene una buena memoria, bastante mejor, en ese sentido, que España.

Cuando vine en los años 80, la ciudad no me trató mal. Cierto es que ahora vengo de otra manera. A veces, está empapelada con carteles de «Revólver».

—¿Echa algo de menos de esa época?

—No. A mí los 80 no me gustaban nada: detestaba la música, el pelo de las chicas y las hombreras. Si detestas todo eso, hay pocas cosas que puedas echar de menos. Tampoco lo pasé muy bien en esa década. Hubo años que tenía un kilo de arroz para comer toda la semana.

Dicen que, al echar de menos a alguien, en realidad no se echa de menos a esa persona,sino cómo éramos cuando esa persona estaba con nosotros. Yo estaba en «Comité Cisne», una buena escuela para aprender cómo no deben hacerse las cosas. El hecho de que «Revólver» funcionase fue relativamente sencillo: se trataba de aplicar todo lo contrario a lo que había hecho en la anterior banda.

¿Se han mitificado los 80?

—Sí. Muchísimo. No creo que las bandas sonasen bien, no creo que las canciones fuesen especialmente buenas, y me parece que en años posteriores el cine ha sido bastante mejor, y en anteriores ni te cuento. No se puede generalizar, porque sería absurdo, pero no me parece ni la mejor época ni las más creativa.

—¿Se confundió provocación con calidad?

—Creo que se confundió calidad con posibilidad de existir, cuando de repente aparecieron esa serie de personajes en la ciudad, personajes a los que antes hubieran, evidentemente por desgracia, corrido a hostias por toda la Gran Vía.

—No le gustaba ni el pelo de las chicas, ni las hombreras ni las canciones... ¿Qué le hubiera querido encontrar?

—¿Sabes lo que es la proyección de personalidad? En psicología, dicen que es cuando tú le dices al de enfrente: «Joder, estás gordo como un badulaque», cuando el que en realidad está gordo eres tú.A lo mejor no me gustaban los 80 porque no me gustaba yo. Independientemente de que la música, la mayoría de las películas y el peinado de las chicas me sigan pareciendo nefastos.

De cada época he conseguido sacar el jugo, y en los 80 todo lo cimentaba en la primera vez que toqué y nos quedamos a dormir. ¿Sabes cómo se siente uno la primera vez que se tienes que quedar a dormir porque tiene que tocar al día siguiente?

—¿Cómo se siente?

—Es la hostia. Nunca olvidaré esa noche. «Estoy en un hotel, porque tengo que tocar. Joder».

—¿Se va perdiendo la emoción?

—La de los hoteles, sí (Se ríe). Los hoteles se convierten en tu casa, pero me lo sigo pasando muy bien en los conciertos. Me siento afortunado de poder dedicarme a ello y de que el proyecto tenga buena salud. Me sorprende cada vez que voy a sacar un disco y venís.

—¿Cómo empezó a interesarle la música?

—Jugaba al balonmano, me gustaba escribir y me gustaba leer; no tocaba una mierda. Un día se me rompió el codo y lo tuve casi un año roto. Cogí una depresión de caballo y me tiré un año entero en pijama, en casa y sin salir. Después de eso, acabé metiéndome en el Politécnico de Alicante, estudiando electrónica, y un día, haciendo los deberes, oí «Rock'n'Roll» de Lou Reed. Me dije que eso es lo que iba a hacer el resto de mi vida.

—¿Cuántos años tenía?

—Dieciocho.

—¿Qué consejo le daría a una persona que ahora quisiera empeza a tocar?

—Que se corte el pelo y se busque un trabajo. Soy muy poco de dar consejos, no se los he dado ni a mis hijos. El único que daría es que cuidado con las expectavivas, con decir: «Voy a procurar que el año que viene sea muy feliz». Procura que ser feliz hoy cuando te acuestes, y digas: «¿Ha merecido la pena? ¿Sí? Pues mañana más».

No creo que sea importante lo que hagas, ni siquiera que hagas lo que quieres, sino que que quieras mucho lo que haces. Ahí está la gracia: en amarlo profundamente. Yo amo profundamente lo que hago, y le tengo un respeto imponente.

Debe de ser una mierda que siga pasando tu vida y que estés de lunes a viernes esperando a que llegue el viernes por la noche o el sábado. Si no lo puedes cambiar, no le eches la culpa a la vida. Hay que aprender que la ganancia de algo genera una pérdida: si disfruto muchísimo tocando con mi Gibson nueva, voy a pasar menos tiempo tocando con mi Fender vieja. Lo que no se puede hacer es, mientras estoy mi Gibson, lamentar que ya no estoy con la Fender. Eso es absurdo. La gestión de esa pérdida es lo que deberían enseñarnos desde que somos pequeños. Debería ser una asignatura, porque hay ciertas cosas que, al aprender con 50 años, joden mucho y dejan unas marcas de puta madre.

—Entonces, ¿renuncia y autoexigencia son imprescindibles para componer?

—La autoexigencia, sin duda. Yo desecho muchísimo más de lo que escribo, una media de tres o cuatro canciones por canción. Me consta que hay gente que lo hace de otra manera, que graba todo lo que escribe, y otra que se mete en el estudio y no tienen ni el armazón de las canciones. Cada uno es cada uno, y a mí no se me ocurre enjuiciar lo que hagan los demás. Ni de coña.

—Última pregunta: ¿Cómo le gustaría ser recordado?

—Me da igual. No soy nada excéntrico con eso. Intento hacerlo lo mejor que puedo. No tengo dobleces, intento ser educado... Te puedo asegurar que no he dedicado ni un nanosegundo de mi vida a pensar en mí de una manera histórica. A mí me gustaría que me recuerden mis amigos, mi hijo y mi hija, la gente a la que he querido, y ya está.