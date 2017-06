Camela, el dúo formado por Angeles Muñoz y Dioni Martín regresa con su nuevo álbum «Me metí en tu corazón», después de tres años sin publicar disco (el anterior fue «Más de lo que piensas», en 2014). Este nuevo trabajo incluye diez temas inéditos, cinco interpretados por Dioni, compuestos por su hijo Rubén Martín y producido por ambos, y otros cinco escritos por su compañera Ángeles Martín y producidos por Miguel Angel Collado. Siguiendo con su tradición de las portadas temáticas, en esta ocasión viajan a finales de los años '50 inspirados por el musical «Grease» y los inolvidables John Travolta y Olivia Newton-John, para enfundarse en cuero, coches de época, laca y mucha gomina.

Nuevo disco de Camela, nuevo alegato del amor.

(Ángeles) Pues sí, porque con lo feo que está todo, el amor sigue siendo lo mejor que le puede ocurrir a uno en la vida. Con amor todo se consigue, si todos pusiéramos amor en lo que hacemos, todo iría mucho mejor. Pero hay demasiada competencia, demasiada ansia. Nosotros, con la música intentamos poner nuestro granito de amor en el mundo.

¿Cómo se combina el hacer cosas nuevas con mantener el estilo Camela después de tantos discos?

(Ángeles) Yo tengo canciones mías, para sacar algún día, pero cuando me pongo a componer para Camela me pongo en modo Camela automáticamente, sin pensar. Y lo que me sale es cien por cien Camela.

¿Y cómo será ese disco suyo?

(Ángeles) No va a tener nada que ver con Camela. Mi voz es mi voz, y eso no lo puedo cambiar, pero la música y el estilo van a ser distintos.

¿Cómo se han sentido en el estudio esta vez, después de tanta experiencia acumulada?

(Ángeles) Me estoy acordando de la primera vez que tuve que cantar en un estudio de grabación, que hasta lloré y todo por los nervios. Yo le hacía los coros a Dioni, pero ya en el primer disco, el de «sueño contigoooo», me dijo el productor que cantase sola. Y yo que no y que no, y me puse a llorar. Es que tenía 19 añitos.. Me sentía como desnuda al cantar sola. El productor me decía: «Venga bonita, si tú lo haces muy bien, no llores, si luego no te gusta lo quitamos del disco». Pero nada, yo fatal, llorando como una madalena. Pero ahora ya no, ahora hasta me gusta cantar sola en el estudio.

Y cantar para tanta gente nada más empezar el grupo, ¿no fue también difícil?

(Ángeles) ¡Uf! Sí, muchísimo, hay que tener en cuenta que a nuestros conciertos no iban doscientas o trescientas personas, iban miles. Y claro, para mí eso al principio fue mucho susto. Yo decía: «Pero madre mía, ¿y qué va a hacer toda esta gente si ahora sale algo mal?». Me daba mucha responsabilidad. Pero ahora, después de 23 años, ya lo disfruto sin ningún miedo.

La estética «Grease» para el disco, ¿cómo surgió?

(Dioni) Se le ocurrió a nuestra compañía, Warner. Nos metieron en un despacho con un proyector y nos dijeron, «esta es nuestra idea para el próximo disco». Y en la pantalla apareció la portada de la película pero con mi cara en la de John Travolta y la de Ángeles donde la de Olivia Newton John, en plan montaje malo, sólo para hacernos una idea. Y nos encantó. Ellos son una pareja que vive mucho el amor, y la película, las canciones, todo gira en torno al amor.

La portada se hizo viral en poco tiempo. ¿Les molesta que la gente haga sus memes con ella?

(Dioni) Qué va, nos encanta. A nosotros qué nos va a molestar a estas alturas (risas). Estamos hechos a todo.

¿Cómo se elige el single de un nuevo disco de Camela, si todas las canciones que hacéis tiene alma de hit?

(Ángeles) Eso mismo que acabas de decir nos lo dijeron el otro día los de la discográfica. Nos dijeron: «Tenemos un cacao... todo sin singles». Al final todos dijimos nuestra favorita, y por mayoría salió «No le pongas riendas al corazón».

¿Es verdad que nunca han recibido ningún premio o reconocimiento? Con la cantidad de discos que han vendido y lo populares que son...

(Ángeles) De la industria, no. Si eso algún premio de Radiolé o de RadioTaxi. Pero nos da igual porque el mejor premio es manterner el cariño de nuestros fans.

¿Qué les parece la publicidad que les hace Cristina Pedroche de vez en cuando en la tele?

(Ángeles) Bien, porque es súper fan de Camela. Desde que era pequeña quería ser como yo, así que imagínate. Dioni es el que más habla con ella, es una chica muy maja.

(Dioni) Sí, de hecho a veces cuando está haciendo en directo su programa de Zapeando, le mando un whatsapp y me contesta con alguna gracia. Es una incondicional. Nos quiere mucho y nosotros a ella igual.

También es fan vuestro Niño de Elche, uno de los máximos exponentes de la actual renovación flamenca. ¿Les gusta su música?

(Dioni) Yo creo que lo conozco, pero si te digo la verdad no estoy del todo seguro. Pero vaya, si ha dicho eso, nosotros encantados. José Mercé también nos tiene cariño y nos admira, y también la Niña Pastori. Estamos muy bien relacionados (risas).

¿Alguna colaboración especial que lleven mucho tiempo deseando?

(Dioni) Ahí sí que estamos de acuerdo cien por cien, los dos queremos hacer algo con el gran Alejandro Sanz algún día. Es una ilusión, un sueño que tenemos.