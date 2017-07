CamanÃ©: Â«El fado no tiene por quÃ© ser tristeÂ»

El Festival de Fado vuelve a inundar Madrid con la esencia musical portuguesa. Tres días que arrancan este viernes 30 de junio con Raquel Tavares en los Teatros del Canal y continúan al día siguiente con la emergente Gisela Joao, antes de que Camané ponga el broche de oro el domingo 2 de julio. Con él, con la gran figura masculina del género en la actualidad, conversamos en su casa del centro de Lisboa.

Rodeado de obras de arte, se afana el cantante en mostrar que el fado es su vida. No hacía falta, resulta obvio escuchando sus emotivos discos, por ejemplo su último compendio de sentimientos, «Infinito presente». Lo lleva en la sangre, que por algo sus hermanos Pedro y Hélder Moutinho se dedican igualmente al estilo que popularizó Amália Rodrigues.

La elegancia parece su consigna cuando salta al escenario…

Mi fetiche es cantar vistiendo un buen traje. Así me preparo para proyectar mi fado intimista. Forma parte del ritual.

Es usted «el Sinatra del fado», si me permite el símil.

(Sonríe) No sé, tal vez. La verdad es que, cuando era niño, ya me gustaba escuchar a Frank Sinatra y a Charles Aznavour. También a los Beatles.

¿Es el fado necesariamente triste?

No, no. Hay fados tristes y también los hay alegres. Pero no tiene por qué ser necesariamente tiste. Además, en el flamenco, en el jazz o en el blues también existe una tristeza intrínseca. Es así. Lo que sí afirmo es que el fado es como la vida.

Y la poesía.

Sí. Me preocupo mucho por seleccionar la poesía de los textos que canto. Pongo ahí todo mi sentimiento.