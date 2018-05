Calendario de Festivales 2018: España hace la mochila Guía para no perderse ni uno de los grandes festivales musicales de este verano: Tomorrowland, Sónar, Mad Cool...

David Morán

@Dmoranb Seguir BARCELONA Actualizado: 24/05/2018 11:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tomorrowland, Sónar, Arenal Sound, Mad Cool, BBK Live, FIB, Primavera Sound... Un año más, en cuanto el calor empieza a asomar el rock (y el pop, y la electrónica) hace la mochila para encarar una nueva temporada de infarto marcada por los festivales que, de punta a punta de la península, pondrán a prueba el furor veraniego y la temida burbuja festivalera. Un apretujado mapa sonoro en el que caben desde Kiss a Björk pasando por The Chemical Brothers, Guns N'Roses, Nick Cave, Arctic Monkeys, Gorillaz, Mavis Staples, The XX, Pet Shop Boys, Liam Gallagher, David Byrne, Jack White o Franz Ferdinand, entre muchos, muchísimos otros.

Tomavistas

25 y 26 de mayo, Parque Tierno Galván, Madrid.

Con sólo tres ediciones a sus espaldas, el Tomavistas, uno de los festivales más noveles, quiere tomar impulso con un cartel capitaneado por astros del indie como Ride, The Jesus & Mary Chain, Los Planetas, Django Django o Superchunk.

Primavera Sound

Del 30 de mayo al 3 de junio. Parc del Fòrum, Barcelona.

El gran bazar de la música popular sigue equilibrando presente y futuro con otro programa de impresión en el que comparten protagonismo Nick Cave & The Bad Seeds, Lorde, Arctic Monkeys, Björk, Vince Staples, A$AP Rocky, Migos o Jane Birkin.

Sónar

14, 15 y 16 de junio. Fira de Barcelona.

Laboratorio avanzado de la música electrónica y plataforma de lanzamiento de las últimas tendencias, el Sónarcelebra su XXV aniversario con una alineación encabezada por Gorillaz, LCD Soundsystem, Thom Yorke, Richie Hawtin, Rosalía y Modeselektor.

Azkena Rock

22 y 23 de junio. Mendizabala. Vitoria-Gasteiz.

Fiel a su espíritu rockero y ligeramente retro, el Azkena Rock vuelve a darse un atracón de sonidos negros y electricidad con pedigrí con fichajes de leyenda como Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, Mott The Hoople y Urge Overkill con un concierto especial de homenaje a Tom Petty.

Vida Festival

Del 28 de junio al 1 de julio. Vilanova i la Geltrú. Barcelona.

El más coqueto y acogedor de los festivales catalanes sigue explorando los alrededores del indie para conjugar nombres con tirón como Franz Ferdinand y Los Planetas con otros algo menos obvios como They Might Be Giants, Iron & Wine y St. Vincent.

Vista panorámica del Primavera Sound - ABC

BBK Music Legends Fest

29 y 30 de junio. Centro Ola BBK. Bilbao.

La tercera edición del festival bizkaino, versión concentrada del ciclo anual Music Legends que presenta mensualmente en directo en la sala BBK de Bilbao a grandes músicos de la historia de la música, reunirá a históricos del rock y el blues como Jeff Beck, Steve Winwood, Wilko Johnson y Mavis Staples.

Download Fest

28, 29 y 30 de junio. Caja Mágica. Madrid.

El regreso de Guns N'Roses con parte de su formación clásica es uno de los principales reclamos de este cumbre de rock duro que contará también con la presencia de Ozzy Osbourne y Marilyn Manson.

Rock Fest

5, 6 y 7 de julio. Can Zam. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

El rock duro vuelve a Santa Coloma con una alineación de históricos encabezada por KISS, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Scorpions, Megadeth y Helloween.

Huercasa Country Festival

6, 7 y 8 de julio. Riaza. Segovia.

Con el country como excusa, el Huercasa se marca este año uno de los tantos de la temporada al programar las únicas actuaciones en España Steve Earle & The Dukes y John Hiatt.

Ambiente del Arenal Sound - EFE

Resurrection Fest

Del 11 al 14 de julio. Viveiro. Lugo.

Con algunos cabezas de cartel como Kiss, Scorpions y Megadeth compartidos con el Rock Fest, el festival gallego rubrica su atracón de metal con fichajes de altura como Jello Biafra, Prophets Of Rage y Ghost.

Mad Cool

12, 13 y 14 de julio. Hortaleza. Madrid.

La respuesta madrileña a grandes festivales como el FIB o el Primavera Soundse da un atracón de estrellas con Pearl Jam, Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, Depeche Mode, Massive Attack y Nine Inch Nails.

Bilbao BBK Live

12, 13 y 14 de julio. Bilbao.

Indie, electrónica y rock vuelven a darse la mano en una edición de relumbrón encabezada por The XX, Gorillaz, My Bloody Valentine, Florence + The Machine, The Chemical Brothers y David Byrne. Suya es también la única actuación en España de Childish Gambino,proyecto musical del actor Daniel Glover y responsable de «This Is America».

Cruïlla

12, 13 y 14 de julio. Parc del Fòrum. Barcelona.

El más manejable de los festivales barceloneses sigue apostando con el eclecticismo más nutritivo y combina la presencia de iconos del rock como David Byrne y Jack White con grandes figuras de la música negra como The Roots, Prophets Of Rage y N.E.R.D.

Barcelona Beach Festival

14 de julio. Playa del Fòrum y Parc de la Pau. Barcelona.

El todopoderoso David Guetta encabeza este maratón de electrónica y EDM por el que también pasarán The Chainsmokers, Robin Schulz, Don Diablo, Oliver Heldens, Axwell & Ingrosso y Armin Van Buuren.

Festival Internacional de Benicàssim

Del 19 al 22 de julio. Benicàssim. Castellón.

Bastión del pop británico en plena costa mediterránea, el FIBha tirado de clásicos para armar un cartel encabezado por Liam Gallagher, Pet Shop Boys, Madness, The Killers, Belle & Sebastian y The Vaccines.

Ambiente del Sónar de Barcelona - EFE

Atlantic Fest

20, 21 y 22 de julio. Illa de Arousa. Pontevedra.

Indie nacional e internacional se dan la mano en este festival de entorno paradisíaco por el que pasarán Kaiser Chiefs, Iván Ferreiro, The Vaccines, La Casa Azul y Rodrigo Amarante, entre otros.

Low

27, 28 y 29 de julio. Benidorm. Alicante.

The Chemical Brothers, Phoenix, Los Planetas, Biffy Clyro y Sexy Sadie junto a Santiago Auserón dan lustre a una cita que se ha convertido ya en clásica del verano mediterráneo.

Tomorrowland

28 de julio. Parc de Can Zam. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona.

Tras su accidentada edición del año pasado, el Tomorrowland sigue echando raíces en Barcelona con una nueva ración de electrónica bailable capitaneada por Steve Aoki, Galantis, Steve Angello, Yves V y Kungs.

Arenal Sound

Del 31 de julio al 5 de agosto. Burriana. Castellón.

El festival de los récords y de los 300.000 asistentes en 2017 vuelve a encomendarse a un cartel festivo y variado en el que lo mismo caben James Blunt y Crystal Fighters que Steve Aoki, La Pegatina y Bad Bunny.

Sonorama Ribera

Del 8 al 12 de agosto. Aranda de Duero. Burgos.

La variedad manda también en un festival en el que comparten protagonismo Enrique Bunbury, Liam Gallagher, Izal, Dorian y Elefantes.

Rototom Sunsplash

Del 16 al 22 de agosto. Benicàssim. Castellón.

La fórmula «reggae, sol, mar y diversión» sigue funcionando y renueva este año postulados artísticos con la visita de Ben Harper & The Innocent Criminals y el fichaje de una leyenda de peso como Jimmy Cliff.