Bruce Springsteen tambiÃ©n es el Â«jefeÂ» de Broadway

No es un concierto, ni una obra de teatro, ni un monólogo, ni, mucho menos, un musical. El espectáculo con el que Bruce Springsteen ha debutado en Broadway es difícil de clasificar. De lo que no hay duda es de que el «Boss» ha conquistado las tablas neoyorquinas nada más poner el pie en ellas. Apenas en una semana de previas y tras el estreno oficial del pasado miércoles, el rockero legendario de Nueva Jersey se ha convertido en «the hottest ticket in town», el «show» más demandado de la ciudad.

En sus cinco primeras representaciones, «Springsteen on Broadway» ha recaudado 2,3 millones de dólares, solo por detrás del inagotable «Hamilton» –la gran sensación del musical en los últimos años– y de «Hello Dolly!». Claro que estas dos obras tuvieron más representaciones en la primera semana –ocho– que el «Boss» y en teatros más grandes.

Esa es una de las particularidades de esta nueva aventura de Springsteen. El «Boss» ni siquiera ha elegido alguno de los grandes escenarios de Broadway. El Walter Kerr, con una capacidad de 960 espectadores, mete la mitad de público que los grandes teatros de la arteria neoyorquina. El objetivo es una intimidad rara con un público acostumbrado a verle en grandes estadios, donde apenas es una mancha amplificada en pantallas gigantes.

Natural y desnudo

«Sprinsgteen on Broadway» es la experiencia opuesta a ese formato. El «Boss» ha destripado la escenografía, la luz y los efectos de sus megaconciertos para mostrarse de la forma más natural y desnuda, con su música destilada a la esencia de voz y guitarra, o de piano y voz. El «show» es un recorrido íntimo por su vida y su música, que se enzarzan para explicarse mutuamente. Springsteen habla mucho entre canciones, cuenta historias, desgrana sus composiciones.

Buena parte de lo que cuenta es una versión animada y musical de «Born to Run», la biografía que publicó el año pasado. En ella mostraba lo vulnerable, lo real, lo complejo de una persona elevada a los altares de la música popular. Aquí trata de hacer lo mismo, con una mezcla de sinceridad, sorna y análisis del país y de la era que le ha tocado vivir.

El espectáculo contiene quince canciones. Muchas son grandes éxitos, como «Born to Run», «Thunder Road» o «Born in the USA», que con la única compañía de la guitarra de palo recupera su alma original de canción protesta. Otras solo las conocen los incondicionales. Todas están diseñadas para conmover con la voz cruda de Springsteen, que apenas se mueve de la guitarra al piano. Con un fondo oscuro, industrial, el único elemento que causa novedad en la escena es su mujer y cómplice musical, Patti Scialfa, que le hace las voces en dos canciones: «Tougher than the Rest» y «Brillant Disguise».

Reacción de la crítica

La crítica ha reaccionado al debut en Broadway de Springsteen, de 68 años, con entusiasmo. La revista «Rolling Stone» lo ha calificado de «triunfo íntimo» y de «uno de los espectáculos más cautivadores y profundos de un músico de rock de los últimos tiempos». «The New York Times» ha asegurado que «como retrato de un artista, podría no haber habido nunca nada en Broadway tan real y tan bonito». Por su parte, el «Daily News» ha dicho que «revuelve el alma» y el «Daily Beast» lo ha calificado de «pura magia musical».

El gran problema que tiene está relacionado con la intimidad que persigue: hay que hipotecarse para pagar una entrada. El cartel de «No hay billetes» está puesto para cada una de las cinco noches que actúa por semana hasta el 3 de febrero del año que viene. La única oportunidad de encontrar una entrada es una lotería en la web del teatro, que saca un puñado de tickets cada función a 75 dólares. Después de eso, solo queda la reventa, que no baja de mil dólares por entrada. Para la próxima función, este martes, la más barata está a 1.450 dólares.